«الطفلة المعجزة».. جمعت أكثر من 300 ألف جنيه بالسير على قدم واحدة

لايف ستايل

تمكنت طفلة تدعى تشيليري واتسون، بريطانية، تبلغ من العمر 6 سنوات، جمع مبلغ مالي وصل إلى 17 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل أكثر من 300 ألف جنيها مصريًا، من خلال مشاركتها في تحدي لأصحاب الإعاقات المختلفة، إذ تسير «كارميلا» على ساق واحدة.

وتعاني الطفلة من مرض نادر من الحثل العضلي، ما يعني ضعف عضلاتها مع كل خطوة تخطوه، ولا يمكنها المشي المستمر لأكثر من 5 دقائق، وهو ما يؤدي إلى زيادة مستوى الإعاقة بشكل تدريجي، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

مشاركة في تحدي لجمع التبرعات

وخلال سبتمبر الماضي، قطعت «كارميلا» مسافة 300 كيلو متر خلال 30 يومًا متواصلا، للمساهمة في جمع الأموال من أجل علاج مصابي ضمور العضلات في المملكة المتحدة.

كانت تقطع الطفلة البريطانية مسافة 10 كيلو مترات في اليوم الواحد بمفردها على عكازات مصممة خصيصا لها، وذلك بمساعدة والدتها التي تدعى «لوسي».

وعبرت «كارميلا» عن سعادتها البالغة بالتجربة الرائعة، بعدما أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «الأمر كان صعبًا لكنه ممتعًا، فكنت عندما أشعر بالتعب أجلس على كرسي متحرك، وكانت حينها تعزف لي أمي الموسيقى المفضلة لدي».

وكانت الطفلة اتخذت قرارها بشأن الخضوع للتحدي، بسبب رغبتها في مساعدة من تشعر بهم بسبب إعاقاتهم المتشابهة.

الوصول لخط النهاية

وصلت «كارميلا» إلى خط النهاية بولاية ويلتشر في 30 سبتمبر، وسرعان ما أشاد نشطاء موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر» بالطفلة وعملها الأكثر من رائع، فجاءت من بين التعليقات، «لقد أحسنت صنعًا»، «فخورين بها وبعملها»، «ما فعلته هو تحدي كبير له ولبلادنا».

ومنذ انتهاء الحملة، تلقت الطفلة العديد من رسائل الدعم لها، فضلا عن حصولها على مبالغ مالية من التبرعات الشخصية لعلاج حالتها المرضية، وتم إطلاق عليها لقب «الطفلة المعجزة».