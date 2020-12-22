ماتت منتحرة وزوجة وزير سابق.. معلومات عن التونسية شريفة غربي «صور»

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تعيش تونس أجواء من الحزن، عقب العثور على شريفة غربي جثة هامدة في بيتها، وترجح الاحتمالات وفاتها منتحرة جراء تعرضها لأزمة نفسية عصيبة مؤخرا، بحسب جريدة «الشروق» التونسية، ومن المقرر إجراء تحقيق لاكتشاف ملابسات وفاة شريفة في بيتها فجأة، وهي لا تعاني من أمراض عضوية تقريبا، وأثارت وفاتها ضجة كبيرة.

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن شريفة غربي.

معلومات عن شريفة غربي

- زوجة الوزير التنوسي السابق مهدي بن غربية، وهو أيضًا عضو برلمان.

- تبلغ من العمر 36 عامًا.

- دكتورة تجميل ولها عيادة في منطقة البحيرة بتونس.

- تخرجت في كلية الطب بتونس.

- درست في الأكاديمية الأمريكية للطب التجميلي.

- المؤشرات الأولية تشير إلى انتحارها بسبب ضغوط نفسية.

- الضغوط النفسية جائت بسبب تشويه سمعتها وسمعة عائلتها وزوجها.

- تأتي شهرة شريفة من زوجها فهو رجل أعمال، وسياسي بارز في تونس ويبلغ من العمر 48 عامًا.

- لم يتحدث المهدي من قبل عن أي مشاكل مع زوجته فقد فضل أن يبقيها خارج ضوء الإعلام.

- جاءت وفاتها فجأة، دون الحديث سابقا عن تعرضها لمشكلات أسرية.

- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع نبأ الوفاة، وشعروا بالأسى منه.

- أمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح تحقيق في سبب الوفاة، بينما استلم الطبيب الشرعي جثتها، بعد وفاتها في بيت الزوجية.

- تعرفت على زوجها عام 2013، وخطبت له في 2014.

- لديها طفل واحد يبلغ من العمر 4 سنوات.

- تتعرض عائلتها وزوجها لشويه سمعة بسبب الفساد المالي، منذ ما يقرب من شهرين.

- لها العديد من الفيديوهات على المواقع والمنتديات الطبية في تونس.