«ست بـ 100 راجل».. سمر تبيع أطعمة أمام الجامعة: الفكرة بدأت بـ150 جنيه

علاقات و مجتمع

عرضت الإعلامية لبنى عسل، خلال برنامجها «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» فقرة خاصة بعنوان «ست بـ 100 راجل»، والتي استضافت فيه سيدات عاملات من أجل الصرف على بيوتهن، في ظل الأزمة المادية الكبيرة التي يعانون منها، ويسردون خلال الفقرة ظروفهم المادية الصعبة، وكيفية عملهم على الرغم من كل الصعوبات التي واجهوها.

ست بـ 100راجل: بعت أول مرة في 5 ساعات

سمر سمير، 25 عاما، من محافظة المنيا، خريجة شريعة إسلامية من جامعة الأزهر، وتعمل في بيع الأطعمة بعد تخرجها، لأنها لا تحب هواية التدريس، وكانت تعشق الطبخ، «أول يوم ليا بعت 14 ساندوتش في 5 ساعات».

فكرتي بدأت بـ 150 جنيه

وأضافت، أن فكرتها بدأت بـ 150 جنيه اقترضتهم من والدتها هي وصديقتها، وقامت بعمل صندوق بشكل مبهج ومختلف، واستخدمت شنطة السفر التي تسافر بها من المنيا إلى مكانها من أجل الحفاظ على الأطعمة من التراب، مشيرة إلى أن كل الساندوتشات سعرها بسيط لديها، وأغلى ساندوتش لديها سعره 17 جنيه فقط لا غير.

وتابعت: «عندي بنتين إخواتي ووالدتي، ووالدي متوفي من المرحلة الثانوية، أنا والدتي مش بـ 100 راجل، أنا والدتي بألف مليون ست، وعلمتني أنا وإخواتي والحمد لله مش مخليانا محتاجة حاجة، والحمد لله أنا شغلي جالي عشان أنا كنت بحب الطبخ بشكل كبير».

ست بـ 100 راجل: جائحة كورونا أثرت عليا

ولفتت، إلى أن جائحة كورونا أدت إلى جلوسها في المنزل لمدة 9 شهور، وبعد عودة الجامعات للعمل من جديد عادت من العمل من جديد، لافته إلى أنها تكون سعيدة للغاية من رد فعل المواطنين على كل الأطعمة التي تقوم بها، «كل حاجة بعملها بإيدي الطبخ هواية وأنا بحبها جدًا».

وواصلت «سمر»: «بخلص شغل البيع الساعة 4 العصر، وببدأ اشتري الأطعمة وأتبلها وأجهزها عشان تكون جاهزة بالليل، وآخدها معايا الجامعة تاني يوم على الساعة 9 صباحًا من أجل العمل من جديد، ومكاني في الدقي بجانب كلية التربية».