كيفية التعامل مع علامات الخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

نصحت الخبيرة جانين ديل شميت بضرورة استشارة الطبيب عند تعرض كبار السن لنسيان أشياء هامة وبشكل متكرر، أو في حالة وجود أي شكل من أشكال اضطراب الذاكرة.

وأوضحت أخصائية الاضطرابات المعرفية بأن هذا الأمر ينطبق أيضا على تكرار المحادثات والأسئلة أكثر من مرة، وهو ما يدل على أن الشخص غير قادر على تذكر أنه قد أخبر أو سأل هذا السؤال من فترة وجيزة، كما أن اضطرابات التوجيه وظهور مشاكل في استخدام الهواتف والحواسيب بشكل لم يكن من قبل دليل على حدوث مشاكل واضطرابات معرفية.

ويستطيع أخصائي الأمراض النفسية تحديد ما إذا كانت هذه مجرد أعراض نسيان عادية أو خرف أو ألزهايمر، حيث تعمل هذه الأمراض على تقييد الحياة اليومية للمريض.

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