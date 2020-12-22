أسعار زينة كريسماس 2021: الشجرة تصل لـ1000 جنيه وبابا نويل 300

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحرص أغلب المواطنين تزامنًا مع نهاية العام والاستعداد لبدء عام جديد، بتزيين المنازل في محاولة لإضفاء البهجة استقبالًا للعام الجديد، بوضع أشجار الكريسماس الخضراء والزينة ذات الألوان المختلفة، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الوقت تتزايد أيضًا العروض التسويقية لبيع زينة الكريسماس المختلفة سواء بالمحال التجارية أو بمواقع التسويق المختلفة.

ويستعرض "الخليج 365" أسعار زينة الكريسماس وفق ما أعلنت عنها متاجر الأونلاين، باعتبارها أهم مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد، وجاءت الأسعار كالتالي:

أشجار الكريسماس

شجرة كريسماس صغيرة بزينة وبدون زينة تبدأ من 5 جنيهات حتى و250 جنيها

شجرة الكريسماس الكبيرة بدون زينة تتراوح بين 300 حتى 700 جنيه

شجرة الكريسماس الكبيرة بزينة تتراوح بين 800 لـ1000 جنيه، ويحدد السعر حسب كمية الزينة والإضاءات التي يتم وضعها بالشجرة.

الملابس التنكرية

ملابس بابا نويل للأطفال سعرها يتراوح بين 90 حتى 300 جنيها، كما أن هناك جاكيت فقط يبدأ سعره من 150 جنيها.

بدلة بابا نويل للكبار تبدأ من 300 لـ400.

الزينة

فروع الزينة تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات حسب الطول وكثافة الفرع.

مجسمات صغيرة لبابا نويل ورأس السنة 2021 تتراوح أسعارها بين 200 حتى 800 جنيه حسب الشكل والنوع.

أجراس زينة الكريسماس تتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا حسب العدد.

مجسم كبير لبابا نويل مع الغزلان يرقص ويغني أغاني الكريسماس يبدأ من 400 جنيه.

كرات الثلج باللون الأبيض لتزيين شجرة عيد الميلاد تتراوح بين 40 إلى 50 جنيهًا.