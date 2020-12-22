4 أمراض قد تهدد صحة عينيك.. إليك أعراضها وطرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر نجاح: قد تتعرض العينان للإصابة ببعض الأمراض المزمنة الناتجة عن عوامل مختلفة، ما يسبب ظهور مجموعة من الأعراض المرضية المزعجة التي قد تعيق الرؤية بوضوح، وبالتالي قد تؤدي إلى فقدان البصر في حال إهمال تلقي العلاج. اضغط هنا

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