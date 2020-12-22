ماذا سيحدث لبرج العذراء في 2021؟.. خبيرة أبراج تكشف أهم التوقعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في عام 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الكثير، وهنا تكشف لنا كارمن شماس خبيرة الأبراج حظوظ مواليد برج العذراء خلال السنة الجديدة.

توقعات الحياة العاطفية لعام 2021:

ينتظرهم في عام 2021 تغير كبير في حياتهم العاطفي، وقدرة على إيجاد حلول لمشاكلهم مع شريك حياتهم.

توقعات الحياة المهنية:

سيبدأ مواليد هذا البرج في الوصول للقمة والتقدم والتحسن والازدهار والإنجاز والانتصار، بالإضافة إلى القدرة الإبداعية والإلهام والأفكار المفاجئة لحلول المشكلات الصعبة، ما يتيح لكم الكثير من المجالات وفرص العمل، ولكن يجب الانتباه إلى عملكم وأدائكم ومسؤولياتكم.

توقعات الحياة الصحية:

الحظ حليفهم صحيا في عام 2021، ولكن لبعض مواليد برج العذراء يجب الانتباه إلى وضعهم الصحي خاصة خلال شهر أغسطس والمتابعة مع الطبيب، ويجب الانتباه أيضا إلى نظامهم الغذائي، أما بالنسبة للأشخاص المرضى سيجدون حلول لمشكلاتهم الصحية خلال هذا العام بشكل كبير.

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