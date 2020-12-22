خلطات سهلة من مطبخك لنضارة بشرة الجامعيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - تحتاج الفتاة الجامعية إلى ماسكات عملية وسهلة تناسب وتيرة حياتها السريعة، لتحافظ على بشرتها مع الخروج اليومي، والتعرض للأتربة والجراثيم. وهو ما سنقدمه لكِ اليوم بخلطات سهلة من مطبخكِ.



خليط الملح وزيت الزيتون والزبادي

العناية ببشرتك



المكونات



- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة كبيرة زيت زيتون





طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ثم اتركيها على البشرة من 5-7 دقائق.

اغسلي بشرتكِ بعدها بالماء الفاتر.

جربي الخلطة مرة واحدة أسبوعيًا، للحصول على بشرة نضرة.

تابعي المزيد: حب الشباب عند المراهقات أسبابه ونصائح للعلاج



خليط الشوفان والحليب

جربي خليط الشوفان والحليب



- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة من السكر البني

- ملعقة كبيرة حليب

- 10 نقاط زيت لوز حلو



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على الجسم.

اتركي الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم أزيليه مع فرك البشرة بلطف لإزالة الجلد الميت.

كرري الماسك مرة واحدة اسبوعيا لنضارة وصحة بشرتك.

تابعي المزيد: روتين العناية بالقدمين في فصل الشتاء



خليط القهوة وزيت جوز الهند

جربي خليط القهوة وزيت جوز الهند



- 2 ملعقة كبيرة من حبوب القهوة المطحونة الخام

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



اخلطي زيت جوز الهند مع القهوة.

ضعي الخليط على بشرتك مع الفرك بلطف بحركة دائرية، واستمري لمدة دقيقة.

اتركي الماسك لعدة دقائق أخرى، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

تابعي المزيد: العناية بالرقبة.. نصائح وخلطات طبيعية لعُنق جذاب