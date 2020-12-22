من الريتينول الى النياسيناميد... مكونات العناية بالبشرة الأكثر شيوعاً لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، يبرز سنوياً عدد من المكونات التي تجد طريقها الى تركيبة عدد لا يُحصى من منتجات العناية بالبشرة، والتي تمتلك القدرة على إصلاح البشرة ومعالجة مختلف المشاكل التي تعاني منها. فما هي مكونات العناية بالبشرة التي كانت الأكثر شيوعاً في عام 2020، والتي استخدمها المتخصصون بشكل كبير، وكانت الأكثر بحثاً على موقع غوغل؟ الإجابة في هذا المقال.



الريتينول



يعد الريتينول من المكونات الشائعة جداً في أنواع مقشرات البشرة، وذلك بسبب قدرته الكبيرة على تنعيم ملمس البشرة وتقليل التجاعيد والندوب وتنقية الجلد، وخصائصه المضادة للشيخوخة والالتهابات والميكروبات وحب الشباب.

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حمض الهيالورونيك

حمض الهيالورونيك لترطيب البشرة



يشتهر حمض الهيالورونيك بخصائصه المرطبة للبشرة، فهو يساعد في تجديد رطوبة الخلايا والحفاظ عليها، ومكافحة ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتسريع عملية التئام الجروح.

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مياه ميسيلار

مياه الميسيلار



مياه ميسيلار هي واحدة من منتجات التجميل الفرنسية الأكثر شيوعاً وبحثاً في عام 2020، وهي تقوم بأداء ثلاث مهام، حيث تعمل كمزيل للمكياج ومنظف للوجه وكتونر في الوقت نفسه. وقد كانت مكوناً رئيسياً في تركيبة العديد من منتجات العناية بالبشرة التي تم طرحها في 2020.

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حمض اللاكتيك

حمض اللاكتيك لتقشير البشرة



حمض اللاكتيك هو حمض مقشر مشتق من الزبادي، ويتضمن الكثير من العلامات التجارية هذا المكون في تركيبات منتجاتها للعناية بالبشرة. يقتل حمض اللاكتيك البكتيريا المسببة لحب الشباب ويقلل من التجاعيد ويعزز عملية تجديد الخلايا، ويساعد البشرة في الاحتفاظ بالرطوبة.

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حمض الغليكوليك

حمض الغليكوليك



اُطلق على حمض الغليكوليك اسم "الممحاة السحرية" للرؤوس السوداء. فعند إضافته الى روتين العناية بالبشرة، يعمل على التقليل من حجم المسامات وينظم إنتاج الزيوت في البشرة، ويساهم في تفتيح لون البشرة.

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النياسيناميد

النياسيناميد لتفتيح البشرة



لقد تم تسليط الضوء في عام 2020 على النياسيناميد، المعروف أيضاً باسم الفيتامين B3، فهو يساعد في تفتيح البشرة ومحاربة علامات الشيخوخة المبكرة وإصلاح الحواجز الجلدية التالفة، مما جعله يدخل في تركيبة الكثير من منتجات العناية بالبشرة في 2020.

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الفيتامين E

الفيتامين E



لطالما كان الفيتامين E عنصراً أساسياً في تركيبات منتجات العناية بالبشرة، وخصوصاً في 2020. فهو يوفر للبشرة مجموعة من الفوائد، بما ذلك حماية حاجز الدهون في البشرة وتعزيز الاحتفاظ بالرطوبة وتسريع التئام تلف الجلد.

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