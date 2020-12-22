غسل اليدين بالصابون يدمّر أظافركِ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - قد يكون من أصعب الأمور التي نواجهها، الحفاظ على أظافرنا مهذّبة وجميلة، فعلى الرغم من اتّباع البعض روتيناً أسبوعيّاً للعناية بالأظافر من تقشير وترطيب، إلّا أنّ النتيجة قد تكون تكسّر وهشاشة الأظافر، فإلى ماذا يرجع هذا الأمر؟هناك بعض العادات الخاطئة التي نلجأ اليها، ونحن لا ندري مدى أثرها على تدمير الأظافر، والتسبّب في تلفها وتكسّرها.

فما هي هذه العادات لنبتعد عنها؟ إليكِ التفاصيل في ما يلي:

عليكِ استخدام غسول معتدل لغسل يديكِ



1-استخدام طلاء أظافر رخيص: تجنّبي اختيار طلاء الأظافر الرخيص، والذي قد يُفسد أظافرك، ويؤدي إلى جفافها وتكسّرها, واختاري دائماً الطلاء الأفضل لأظافركِ بماركة معروفة، ولا تهملي هذا الأمر، فهو غاية في الأهمية.

2-تجنّب ترطيب الأظافر باستمرار: الترطيب من أكثر الأشياء التي تؤثّر إيجاباً على صحة الأظافر، لذا احرصي على ترطيبها باستمرار بـ المرطّب المناسب، للحفاظ على أظافرك رطبة وصحيّة.

3-عدم ارتداء القفّازات عند غسل الأطباق: لا تستهيني بغسل الأطباق من دون القفّازات، فالمنظّفات والماء الساخن، يدمران الأظافر ويؤديان إلى جفافها وهشاشتها، كما عليكِ الحرص على تجفيف أظافركِ جيداً، وترطيبها أيضاً، للحفاظ على صحتها باستمرار، بعد كلّ مرة تستخدمين فيها الماء.

4-غسل اليدين بالصابون عشرات المرات: إذا كنتِ مهووسة بالنظافة، وتغسلين يديك مراتٍ عدّة في اليوم باستخدام الصابون، الذي يحتوي على الموادّ الكيميائية، فذلك يدمّر أظافرك، لذا عليكِ استخدام غسول معتدل لغسل يديكِ والحفاظ على أظافرك، كما عليك ترطيب أظافركِ بعد غسلها، للحفاظ على ترطيبها.

5-قضم الأظافر: هي عادة سيّئة تدمّر مظهر أظافركِ بالكامل، لذا ابتعدي عن هذه العادة وتجنّبيها، فذلك سيزيد من جمال أظافرك.

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