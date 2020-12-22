كتب: هن - 12:15 ص | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل شوربة دجاج بالكريمة والمشروم، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، الذي يعرض على قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل شوربة دجاج بالكريمة والمشروم - 1 كوب مشروم شرائح. - عصير ليمون. - صدور دجاج مخلية مكعبات. - ربع كوب زبدة. - نصف كوب بصل مفروم. - 2 ملعقة صغيرة زعتر فريش. - نصف كوب كريمة. - 2 ملعقة كبيرة دقيق. - 2 كوب مرقة دجاج. - نصف كوب بقدونس مفروم. - 1 فص ثوم مفروم. - ملح. - فلفل أسود. طريقة عمل شوربة دجاج بالكريمة والمشروم - يشوح الدجاج في زبدة على النار، ثم يضاف البصل والثوم والبقدونس والتوابل. - يضاف المشروم، ثم الدقيق. - تترك حتى تمام التسوية، ثم تقدم على السفرة.

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