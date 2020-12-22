الامارات | موضة تايوانية: أسلاك ومسامير في الفساتين

شكرا لقرائتكم خبر عن موضة تايوانية: أسلاك ومسامير في الفساتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الإلهام قد يأتي من أماكن غريبة، فالمصممة التايوانية وانغ لي- لينغ (36 عاماً)، تُعيد تدوير الأسلاك والبراغي (المسامير) القديمة المستخدمة في إنتاج الطاقة. وتلتقط «وانغ» القطع الصغيرة من المعادن والأسلاك من مورد الكهرباء الرئيس في تايوان، لتُضيف ذوقاً إضافياً إلى ملابسها.

وتقول المصممة التايوانية «استُخدمت هذه المواد لأكثر من 20 أو 30 عاماً. على الأقل لأكثر من 10 أعوام. لذلك فإن لونها أو الإحساس الذي تعطيه لك يختلف عن المادة الجديدة». وحيكت الأسلاك والمواد الأخرى على الفساتين وقطع ملابس أخرى، ما أكسبها استقبالاً حاراً في عرض أزياء في تايبيه أخيراً. وعالم الموضة في تايوان واعد، إذ وضع مصمموه بصمتهم على الساحة العالمية. وكانت تايوان وجهة شهيرة للسياح المهتمين بكل ما هو حديث في عصر ما قبل فيروس «كورونا».

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