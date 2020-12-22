شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي أوبرا» تودّع 2020 بحفل موسيقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل «دبي أوبرا» العام الجديد بإقامة حفل في «وسط مدينة دبي» يوم 31 الجاري، يحييه رائد الموسيقى العربية الإلكترونية الدي جي سعيد مراد، والذي سيستهلّ الحفل بأشهر مقطوعاته الموسيقية.وتتواصل الاحتفالات طوال الليل مع عروض موسيقية حيّة يقدّمها الدي جي سيف أند ساوند وفرقة «نوفو سول باند» مع كاري غيبسون. وإلى جانب الموسيقى والعروض الحيّة، سيكون ضيوف «دبي أوبرا» على موعد بحلول منتصف الليل مع عرض الألعاب النارية الشهير لبرج خليفة في الهواء الطلق من أفضل بقعة في المدينة؛ «بروميناد دبي أوبرا». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «دبي أوبرا» تودّع 2020 بحفل موسيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.