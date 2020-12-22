الامارات | «براند دبي» تطلق مشروع «محطات جميرا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «براند دبي» تطلق مشروع «محطات جميرا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إطلاق مشروع «محطات جميرا»، وهي مبادرة لتحويل المحطات الرئيسة للمواصلات العامة في شارع جميرا إلى أعمال فنية مستوحاة من الذكريات التي اتسمت بها المنطقة قديماً، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه بتحويل دبي إلى «متحف مفتوح».

وكانت إدارة «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، قد وقّعت اتفاقية شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي تمتد لثلاث سنوات، بهدف تنفيذ عدد من الأعمال الإبداعية، بما يسهم في تعزيز المكونات الجمالية والإبداعية، وإثراء المشهد الحضاري للإمارة.

وفي السياق، أعربت مديرة «براند دبي»، نهال بدري، عن تقديرها لهيئة الطرق والمواصلات بدبي «والدور الكبير الذي تقوم به انطلاقاً من مسؤوليتها عن أحد أهم القطاعات المرتبطة بحركة التطوير والتنمية في دبي»، لافتة إلى «اعتزاز (براند دبي) باستمرار التعاون مع الهيئة في إبراز الملامح الإبداعية في أرجاء دبي كافة، تأكيداً على مكانتها كمدينة عالمية تحتفي بالإبداع والمبدعين».

وقالت بدري إن «تعاون (براند دبي) مع هيئة الطرق والمواصلات في إطلاق مشروع (محطات جميرا) هو امتداد لشراكة طويلة بين الجانبين، أطلقنا خلالها العديد من المشروعات المشتركة، التي تبرز روح دبي كمركز رائد للإبداع، لاسيما في المناطق الحيوية فيها»، مشيرة إلى أن الأعمال المتضمنة في المشروع الجديد تعكس في مجملها القيمة الحضارية لشارع جميرا، الذي ارتبط في الأذهان بطبيعته الحيوية النابضة بالحياة، نتيجة لارتياده من قبل جانب كبير من سكان دبي وزوارها.

من جانبها، قالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، إن إضافة اللمسات الجمالية على ثماني محطات للحافلات تضفي بعداً جمالياً على منطقة جميرا، وتسهم في تحويل دبي إلى متحف مفتوح، وكذلك تعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي، مشيرة إلى أن الهيئة تدعم جهود «براند دبي» في تطبيق الهوية المرئية لـ«مشروع جميرا»، الذي يشمل، إلى جانب تجميل مناطق انتظار المواصلات العامة، إضافة مجسّمات فنية تزيد من المساحة الإبداعية لهذه المواقف.

منحوتات فنية

قالت مديرة المشروعات الإبداعية في «براند دبي»، شيماء السويدي، إن «مشروع (محطات جميرا) يهدف إلى تحويل منطقة جميرا إلى وجهة ثقافية، ونقطة جذب للمبدعين الإماراتيين والعرب والأجانب، كما يتضمن مجموعة من الأعمال الإبداعية، ومجموعة من الفعاليات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والمجتمعية لإبراز القيمة الإبداعية والتاريخية المهمة لهذا الجزء من دبي».

وأضافت: «تشكل الأعمال والمجسمات الفنية للمشروع قيمة فنية وجمالية لسكان المنطقة قديماً، وبعضها مزج ما بين الماضي والحاضر، تعبيراً عن تاريخ المنطقة ورؤية دبي للمستقبل، مع الحفاظ على هويتها وتراثها الغني».

• تجميل مناطق انتظار المواصلات العامة بمجسّمات مبدعة.

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