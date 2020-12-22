الامارات | 7 خطوات لخسارة الوزن «بشكل صحي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لخسارة الوزن «بشكل صحي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم الجهد الذي يبذله الكثيرون للتخلص من الوزن الزائد، لا تبدو عملية إنقاص الوزن بشكل سريع، ومن دون أي مراقبة طبية من المتخصصين، أمراً سهلاً أومستساغاً لدى الأغلبية، في ظل نجاحهم في فقدان بعض الكيلوغرامات في مدة زمنية قصيرة، بفضل اتّباع حميات غذائية قاسية وعودتهم سريعاً لاكتسابها من جديد، لذا يُفضل فقدان الوزن بشكل صحي، وعلى فترات زمنية معقولة تراعي المتطلبات اليومية للجسم. وهنا أبرز النصائح التي تساعد على خسارة الوزن بشكل صحي، حسب موقع «ويب طب» المتخصص:

المراقبة الذاتية

لا يمكن التهاون في التعاطي مع المراقبة الذاتية اليومية التي تعد بعض أهم عوامل إنقاص الوزن، إذ عليك مراقبة كمية ونوعية الطعام التي تأكلها باستمرار. كما يمكن استخدام مفكرة ورقية أو مفكرة الهاتف لتسجيل جميع الأطعمة والمشروبات التي تتناولها على مدار اليوم، وتقييم مدى التزامك بها.

تنظيم أوقات الأكل

يساعد تنظيم عمليات تناول الطعام، وتحديد أوقات معينة للوجبات، في زيادة سرعة حرق السعرات الحرارية. كما يساعد تنظيم أوقات تناول الطعام في التقليل من رغبتك في تناول الوجبات الخفيفة، مثل الشيبس والبسكويت والشوكولاتة، وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

تقليل الكربوهيدرات

من المهم جداً التحكم في نسبة الكربوهيدرات المستهلكة يومياً لإنقاص الوزن. ومن الأمثلة على الكربوهيدرات الأرز، والمعكرونة، والخبز، حيث تتحول الكربوهيدرات إلى غلوكوز في الدم، ما يحفز إفراز «الإنسولين» الذي يعمل على إدخال الغلوكوز إلى الأنسجة لإنتاج الطاقة، وخلال ذلك يعمل الإنسولين أيضاً على منع حرق الدهون وتخزين الفائض من الغلوكوز على شكل دهون.

تقليل الدهون

ينصح بالتقليل من تناول الدهون التي تسهم في زيادة الوزن بشكل كبير، لكن لا مانع من إدخال الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي بكميات معقولة، مثل زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، وغيرها، فهي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين المزاج.

ممارسة الرياضة

يٌنصح بممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة ساعة يومياً، مثل: المشي السريع، كما يمكن كذلك البدء بالتمارين تدريجياً وزيادة شدتها مع الوقت. ويحتاج الأشخاص الذين يعانون مشكلات في القلب، أو السكري، أو أي مشكلة صحية أخرى لاستشارة الطبيب حول مستوى شدة التمارين التي يمكنهم ممارستها.

تقليل السكريات

هناك نصائح لخسارة الوزن لا يمكن تجاهلها، ومن أهمها التقليل من تناول الحلويات، والمشروبات الغازية، والأطعمة المضاف إليها السكر، مثل بعض أنواع الصلصات والخضراوات المعلبة، حيث تسهم هذه الأطعمة في زيادة محيط الخصر.

الأطعمة الغنية بالألياف

تبرز دوماً في عملية فقدان الوزن عادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف المهمة في المساعدة على فقدان الوزن، إذ توفر الألياف الشعور بالشبع، وتقلل الرغبة في تناول الطعام. ومن أهم الأطعمة الغنية بالألياف الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة والشوفان والعدس والفول وغيرها.

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