الامارات | 31 برنامجاً ثقافياً وترفيهياً «عن بُعْد» في «الحمرية للطفل»

شكرا لقرائتكم خبر عن 31 برنامجاً ثقافياً وترفيهياً «عن بُعْد» في «الحمرية للطفل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أول من أمس، في الشارقة، الدورة الثامنة لمهرجان الحمرية للطفل، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية عن بُعْد، والذي يستمر حتى 30 الجاري، مقدماً برامج متنوعة وجوائز لجميع الفئات العمرية، تضم باقة من 31 برنامجاً ثقافياً واجتماعياً وترفيهياً وتثقيفياً وتعليمياً.

وقالت مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية، مريم ماجد الشامسي، إن المهرجان يعد أحد برامج الدائرة، التي تسعى إلى الإسهام في تعزيز دمج الأطفال وإشراكهم، من خلال هذه الفعاليات المجتمعية، إذ يحتضن المهرجان مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن المهرجان الافتراضي يضم مسابقة في التصوير الضوئي، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، لتتسنى لجميع أفراد المجتمع المشاركة في المهرجان من خلال المسابقة، حيث سيتم اختيار أجمل خمسة صور لمدينة الحمرية، تحت عنوان: «الحمرية بعدساتكم»، ضمن شروط محددة من الجمعية لخمسة فائزين بجوائز تصل إلى 2000 درهم.

• «المهرجان» يسعى إلى تعزيز دمج الأطفال، من خلال الفعاليات المجتمعية.

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