جيهان منصور عاملة تصليح كاوتش: «بصرف على عيلتي وربنا هيحاسبني»

علاقات و مجتمع

عرضت الإعلامية لبنى عسل، خلال برنامجها «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» فقرة خاصة بعنوان «ست بـ 100 راجل»، والتي استضافت فيه سيدات عاملات من أجل الصرف على بيوتهن، في ظل الأزمة المادية الكبيرة التي يعانون منها، ويسردون خلال الفقرة ظروفهم المادية الصعبة التي يعانون منها، وكيفية عملهم على الرغم من كل الصعوبات التي واجههوها.

ست بـ 100 راجل: «بدأت العمل منذ 8 سنوات»

وقالت جيهان منصور، عاملة في تصليح «الكاوتشات»، خلال استضافتها إنها بدأت في العمل في تلك المهنة منذ 8 سنوات، ومازالت تعمل فيها حتى الآن بسبب ظروفهم المادية الصعبة للغاية، حيث أنها تنفق على منزل مكوّن منها هي ووالدتها وشقيقتها إلى جانب ابنة شقيقها التي تُوفي، وزوجته ووالدة زوجته.

«بصرف على عائلة كاملة وربنا هيحاسبني عليهم»

وتابعت «منصور»، أن عملها في تصليح الكاوتشات جاء من أجل مساعدة عائلتها، حيث اضطرت لتلك الوظيفة، «أخويا مات مفيش حد يصرف علينا، وخلاص لازم حد يصرف على البيت، الناس اللي في البيت دي في رقبتي وربنا هيحاسبني عليهم، والحمد لله بشتغل اليوم بيومه واللي جاي قد اللي رايح».

ست بـ 100 راجل: ببدأ شغلي الساعة 6 صباحا

وأشارت «جيهان»، إلى أنها تخرج من منزلها الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وتصل المحل الساعة السادسة صباحًا لبداية العمل، وتنتهي الساعة السابعة مساء إلى 8 مساء بشكل يومي، مضيفة: «علمت نفسي بنفسي، ذهبت إلى ورشة تصليح كاوتشات، وشاهدت العمال هناك، وبدأت اتعلم»