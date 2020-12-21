هاشتاج «أولياء الأمور خط أحمر» يتصدر تويتر.. ورسائل لوزير التعليم

علاقات و مجتمع

بعد مرور ما يقرب من عامين، ربط نشطاء موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر» أحد التصريحات الإعلامية للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والذي قال حينها خلاله: «أمهات مصر اللي عايشين 24 ساعة على الفيس، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهن»، بآخر مستجدات العملية التعليمية حاليا، ليتم تدشين هاشتاج خلال الساعات القليلة الماضية باسم «أولياء الأمور خط أحمر».

انتقادات وسخرية ودعم

وتضمن الهاشتاج الكثير من الانتقادات والسخرية والدعم، فجاء من بين التعليقات: «كلام الوزير ينطبق على بعض السيدات لكن التعميم خطأ»، «إحنا نلغي أولياء الأمور»، «مع اختلافي معه لكن في دي عنده حق الأمهات فعلا مش فاضيين لولادهم».

وزير التربية والتعليم: أمهات مصر أجلاء

وكان صرح الدكتور طارق شوقي، في تصريحات إعلامية سابقة منذ عامين، قائلا إن أمهات مصر أجلاء معقبا: «على عينا وراسنا»، ومن الصعب أن يخطر ببال أي عاقل أن يكون التصريح بشأن جميع الأمهات كما عمم موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتابع «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر قناة «Ten» الفضائية، أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى أمهات مصر على بصورة عامة، موجهًا انتقاده لمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تُعرف باسم «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» تتدخل فيما لا يعنيها.

واستطرد: «إحنا عندنا 22 مليون طالب، يعني عندنا 44 مليون ولي أمر، فيه ناس بقى عملت الجروب ده وأعطت لنفسها اعتبارات بأنها اتحاد أولياء أمر الطلاب، إزاي حكموا على نفسهم بكده، ومين اللي ادالهم مشروعية الحديث باسم أولياء الأمور».

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى هذا الكيان ليس لديه مصداقية للاعتذار إليه، متابعا: «عمل شكل الأولتراس أو التظاهر الإلكتروني ويتدخلوا فيما لا شأن لهم به، ليل نهار، عندنا تحفظ شديد وليس عندنا رفاهية الوقت للالتفات لتلك الصغائر، وهي ليس لها سند قانوني، دي خطر شديد على الدولة بأكملها».