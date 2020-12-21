خريجة أكاديمية بحرية.. 10 معلومات عن سمر مرسي عقب وفاة والدها بكورونا

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أعلنت الفنانة سمر مرسي، صباح اليوم، وفاة والدها القبطان بحري مصطفى السيد مرسي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتبت: «أرجوكم ادعوا له.. في الجنة يا بابا إن شاء الله.. وخلوا بالكوا من نفسكوا».

وبعد إعلان وفاة والدها، بدأت الفنانة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل نفسها، لمدة 14 يومًا، بسبب مخالطتها لوالدها الراحل قبيل وفاته.

معلومات عن سمر مرسي

ويقدم "هن"، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة سمر مرسي.

- من مواليد محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم إيطالية.

- وُلدت في ديسمبر عام 1982.

- تبلغ من العمر 38 عامًا.

- تخرجت في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

- فور انتهاء دراسته سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة التمثيل.

- درست التمثيل المنهجي بمعهد Lee Strasberg للتمثيل بنيويورك.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية خلال السنوات القليلة الماضية.

- يتابعها عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام» 166 ألف متابع.

- جاءت أولى مشاركتها الفنية في مسلسل «على كف عفريت» عام 2012، أمام خالد الصاوي وكندة علوش.

- توالت أعمالها الفنية بعد ذلك، من أبرزها، «هذا المساء»، «ونحب تاني ليه»، «لمس أكتاف»، «بالحجم العائلي»، «تحت السيطرة»، «حتى لا يطير الدخان».

ويأتي آخر مشاركات الفنانة، خلال موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل «ونحب تاني ليه»، من بطولة كل من: «ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، ليلى عز العرب، سوسن بدر، إسلام جمال، تارا عماد»، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وجاءت قصة العمل، في إطار اجتماعي رومانسي، حول مهندسة الديكور «غالية» والتي قامت بدورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث تُطلق من زوجها مخرج الإعلانات «عبد الله» والذي جسد دوره شريف منير، ومن ثم تتوالى الأحداث، وتدخل مهندسة الديكور في علاقة عاطفية جديدة.