«مصرية - مغربية».. معلومات عن الجريئة مارين الحمر بعد أنباء ارتباطها بـ«بن شرقي»

علاقات و مجتمع

مارين الحمر، شائعات بالجملة تحوم حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين لاعب الزمالك المغربي أشرف بن شرقي، تزامنًا مع زيارة عارضة الأزياء مارين الحمر إلى مصر في الوقت الحالي، وتشارك متابعيها وجمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا ولقطات من زياراتها للأماكن التاريخية.

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن مارين الحمر.

معلومات عن مارين الحمر

- أصول مارين من والدها المغرب ومصر، بينما والدتها فرنسية.

- ولدت في مدينة بوردو في فرنسا.

- تبلغ من العمر 27 عامًا.

- تعيش مارين الحمر بين باريس ودبي.

- تعشق السفر، فقد زارت بالي، وجنيف وهي حاليا موجودة في مصر.

- تفخر مارين بجذورها المصرية، وتنشر ذلك عبر السوشيال ميديا.

- لها شقيقة توأم هي أوشين الحمر.

- تعمل في مجال الموديلنج.

- ممثلة وعرفت مع شقيقتها في التمثيل في تليفزيون الواقع.

- خضعت للعديد من العمليات التجميلية بما في ذلك حقن الصدر والشفاه وعظام الخد.

- أجرت مارين عملية تجميل الأنف وتجميل الأسنان.

- تعرضت مارين للعنف الأسري، ومن ثم فضحت زوجها السابق جوليان جيرادو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2020 بسبب ضربه لها.

- منذ عدة أيام وهي تشارك جمهورها بصور لها من داخل الأماكن التاريخية في مصر.

- زارت الأهرامات، والحسين، وخرجت في نزهة بالمركب في النيل.

- ظهرت مارين الحمر بجاكيت من اللون الأسود خلال النزهة النيلية، ارتدى أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك شبيهه، ونشر صورته على «إنستجرام».

- بدأ رواد «تويتر»، يتداولون أنباء ارتباط أشرف بن شرقي ومارين الحمر.

- مارين تتميز صورها بالجرأة، ووضعت رابط على «إنستجرام»، عليه صور لها شبه عارية.

- يتابعها على «إنستجرام»، ما يزيد عن مليون شخص.

- مارين تتابع أشرف، وهو كذلك بتابعها عبر «إنستجرام».

- يسجل أشرف «إعجاب» على معظم صور مارين ما قوى من شائعات ارتباطهما.

- التزم كلا منهما الصمت ولم يتحدثا عن وجود علاقة عاطفية بينهما.