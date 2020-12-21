بحضور سفير بلجيكا.. تفاصيل عرض أزياء هاني البحيري لصالح مرضى السرطان

لايف ستايل

قدّم مصمم الأزياء هاني البحيري «ميني فاشون شو» خيري، لصالح مرضى السرطان، داخل نادي روتاري كايرو بلاتنيوم داخل فندق تيوليب الجلاء بالقاهرة، بالتعاون مع خبير التجميل العالمي محمد الصغير.

«البحيري»: قدمت 25 قطعة في «ميني فاشون شو»

وقال «البحيري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه قدّم 25 قطعة أزياء خلال «ميني فاشون شو»، والتي تنوعت بين الفساتين السوارية والزفاف والجامبسوت، التي شارك بها خلال أسابيع الموضة العالمية بفرنسا وإيطاليا، فضلا عن عروضه بمصر طوال الـ3 سنوات الماضية.

وأضاف مصمم الأزياء، أنه تم التبرع بإجمالي عدد تذاكر عرض الأزياء المصغر، لصالح مرضى السرطان، معربًا عن سعادته بتقديم عمل خيري للمرضى، متابعًا: «مبسط إني أقدر استفيد من عملي وشغلي في إني أعمل حاجة لوجه الله».

مصمم الأزياء: تأجيل المزاد الخيري بسبب كورونا

وعن عرض الأزياء الخيري لبيع أغلى 3 فساتين من تصميم، أوضح أنه كان من المقرر تدشيه خلال شهر يناير المقبل، إلا أن استمرار تفشي فيروس كورونا سيؤجل ذلك الأمر، حتي يتمكن من إقامة مزاد خيري بشكل آمن صحيًا على الحضور.

يشار إلى أن الـ«ميني فاشون شو»، شهد حضور السفير البلجيكي بالقاهرة فرانسوا كورنيه، ومجموعة من المشاركين في الأعمال التطوعية، منهم منى زغلول مؤسسة روتاري كايرو بلاتنيوم، ومنى شرف رئيسة النادي، ويوسف السباهي الذي وفر عارضات من مختلف الجنسيات منهن ملكة جمال مصر للكون 2020 آية عبد الرازق.

وكان مصمم الأزياء المصري هانى البحيرى، شارك مؤخرًا كأول مصرى بأسبوع الموضة الأسبانى للسواريهات العربية والشرقية، للعام الثاني على التوالي.

وسبق أن شارك في العديد من أسابيع الموضة، في كلا من إيطاليا وفرنسا والأردن وكازاخستان، فضلا عن مشاركته في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز أو Godfather of the Toulouse Fashion Week، للعام الثاني على التوالي.