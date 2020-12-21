5 أطعمة تتسبب في إثارة نوبات الصدفية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

تتسبب مجموعة مختلفة من العوامل المحفزة في إثارة نوبات الصدفية، ولعل أبرزها التعرض للإجهاد الزائد، والطقس السيئ، وتناول بعض الأطعمة التي ينصح للأشخاص الذين يعانون من الصدفية بضرورة الابتعاد عنها.

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