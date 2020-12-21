ماذا يحدث للجسم عند تناول الخيار على الريق يوميًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: يحتوي الخيار على نسب عالية من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، وبالتالي فهو من الخضروات المفيدة للصحة العامة، ما يدفع الكثير من الأشخاص لتناوله بشكل دوري. اضغط هنا

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