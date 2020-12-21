أفكار مكياج عصرية لحفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً - تتعدد أساليب المكياج وأفكار الجمال التي بالإمكان الاستعانة بها في حفل نهاية العام، والتي بإمكانك أن تستوحي منها لمسات مميزة تمنحك إطلالة أنثوية مكتملة. ومن بين صيحات المكياج لشتاء 2021، اخترنا لك مجموعة أفكار مكياج عصرية تشكل خياراً رائعاً لحفل نهاية العام، فاختاري من بينها ما يعجبك ويرضي ذوقك.



ظلال عيون باللون البنفسجي

ظلال عيون بتدرجات البنفسجي



يعد البنفسجي من أبرز ألوان مكياج شتاء 2021، لذلك هو يعد أحد أفضل الخيارات لحفل نهاية العام، حيث يمنحك إطلالة مشرقة وحيوية. اعتمدي ظلال العيون بتدرجات اللون البنفسجي، وطبّقيها بأسلوب السموكي. كذلك ظللي بها خط الرمش السفلي.

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الأيلاينر الأزرق

أيلاينر أزرق



خلال حفل نهاية العام لهذه السنة، استبدلي الأيلاينر الأسود المعتاد بالكحل الأزرق الساطع، واستخدميه بأسلوب عين القطة لكن بطريقة ناعمة جداً. وأضيفي لمسة من أحد ظلال العيون المتلألئة عند مدمع العين للحصول على طلة احتفالية مكتملة وعينين مشرقتين ومتوهجتين.

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الروج الأحمر المائل الى البرتقالي

روج أحمر مائل الى البرتقالي



يعود الروج الأحمر بقوة في شتاء 2021، وهو خيار رائع للاحتفالات والسهرات، لا سيما حفل نهاية العام. فإن كنت ترغبين في إطلالة أنثوية جريئة تلفت الأنظار، اعتمدي أحمر الشفاه الأحمر المائل الى البرتقالي بلمسة نهائية غير لامعة، الى جانب البلاش الواضح وطبقات عدة من الماسكرا.

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العيون والشفاه اللامعة

عيون وشفاه لامعة



تعد العيون والشفاه اللامعة من أبرز اتجاهات المكياج لشتاء 2021، ما يجعلها أحد أفضل الخيارات لحفل نهاية العام، حيث تضمن لك طلة لافتة غير تقليدية. ما عليك سوى استخدام ظل العين الكريمي باللون النيود على كامل الجفن العلوي وعلىى خط الرمش السفلي، وتحديد داخل العين بالكحل البني، الى جانب أحمر الشفاه باللون النيود اللامع.

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الحواجب المصفحة بالصابون

موضة الحواجب المصفحة بالصابون



تعد الحواجب المصفحة بالصابون Soap Brows، من أبرز صيحات المكياج لهذا الشتاء، وهي ترتكز على تشكيل الحواجب من خلال تثبيت الحواجب بالجلسرين الذي يغطي سطح شعيرات الحواجب ويبقيها في مكانها لساعات طويلة. وهكذا تحصلين عل حواجب طبيعية ثابتة وأنيقة خلال حفل نهاية العام، فتكون إطلالتك مكتملة من النواحي كافة.

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