كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً - يُعد الحليب من أفضل العناصر الغذائية التي تساعد في علاج الكثير من مشاكل البشرة، مثل الخطوط الرفيعة والتجاعيد، إذ يحتوي على فيتامين د الذي يُحفز إنتاج مادة الكولاجين، مما يساعد في شد البشرة وظهورها بمظهر أكثر حيوية ونضارة.

ويعالج الحليب أيضاً الندوب والبقع الداكنة الموجودة بالوجه، إضافة إلى فعاليته في علاج جفاف البشرة وترطيبها، نظرا لاحتوائه على فيتامين A وB.

كما يساعد الحليب في التخلص من الزيوت الزائدة والدهون التي تظهر على بشرة الوجه، خاصة لدى صاحبات البشرة الدهنية خلال فصل الصيف، إضافة إلى قدرته على التخلص من خلايا الجلد الميت.

وتعددت طرق استخدام الحليب في للوجه، إذ يُمكن استخدامه في عمل أقنعة للوجه، أو من خلال مكعبات الحليب، التي ستتعرفين على فوائدها وطريقة تحضيرها من خلال السطور التالية:



أولاً: فوائد مكعبات الحليب للوجه

مكعبات الحليب للوجه



1-تساعد في التخلص من حب الشباب والرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء.

2-تعمل مكعبات الحليب على تنظيف مسام الوجه والمساعدة في الحفاظ على البشرة نظيفة ونقية.

3- تعمل مكعبات الحليب كمادة قابضة لجلد الوجه، لذلك تقوم بشد المسام.

4-تمنح مكعبات الحليب الوجه لوناً موحدًا، حيث تقوم بتفتيح البشرة، وعلاج الخطوط الدقيقة التي تظهر بها.

5-تساعد مكعبات الحليب في ترطيب البشرة، مما يساعد في ظهورها بمظهر صحي وحيوي.

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ثانياً: طريقة تحضير مكعبات الحليب للوجه

مكعبات الحليب للوجه



1-ضعي كوباً من الحليب البقري في وعاء وأضيفي إليه كوب من حليب جوز الهند، ويمكن استبداله بماء الأرز، بعد نقع كوباً من الأرز في الماء، ثم استخدام هذا الماء مع الحليب.

2-قومي بخلط المكونات جيداً، ثم اسكبي الخليط في قوالب مكعبات الثلج.

3-اتركي الخليط طوال الليل بعد سكبه في المكعبات داخل الفريزر حتى يتجمد تماماً.

4-دلكي وجهكِ بمكعبات الثلج كل ليلة، حتى تذوب تماماً، واتركيها تجف على بشرتك، ويُمكنكِ تركها حتى الصباح أو غسل وجهكِ بالماء الدافيء.

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