طبعات الورود كما اختارتها سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً - أطلّت النّجمة سيرين عبد النور بفستان أسود مطبّع بالورود الحمراء من تصميم دار دولتشي أند غابانا وذلك خلال مشاركتها في تصوير برنامج إنت مين على شاشة وقد MBC. تألقت سيرين الى جانب نجوم مثل حسن الرداد وقصي خولي. الفستان من دون أكمام وقد توّجت سيرين إطلالتها بمكياج يرتكز على آي لاينر القطة وأحمر شفاه باهت بدرجة الأحمر المخملي. واختارت تسريحة شعر مزدانة بأكسسوار لتكمل أناقة إطلالتها.



كيف ترتدين مثلها؟

فستان من Dolce&Gabbana



من المعروف ان دار دولتشي اند غابانا تتبنى صيحة طبعات الورود المستوحاة من تراث صقليه لذا أطلقت خطاً من الفساتين المطبعة بالورود ذات قاعدة بيضاء أو عاجية أو سوداء وهي مصممة من الكريب الحريري أو الموسلين المطبّع. وقد نسّقت الدار هذه الفساتين لهذه الموسم مع أحذية Tube boots مصنوعة من القماش المطاطي المطبع بالورود.

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كيف ننسّق هذه الإطلالات؟

فستان من Dolce&Gabbana



يمكنك حمل حقائب مزدانة بالورود أو مشابك للشعر أو حتى أحذية فقد صممت دار روجيه فيفييه حقائب وأحذية مزدانة بأكسسوارات مجوهرة على شكل ورود. وأكثر ما أحببناه من الأكسسوارات التي أطلقها المصممون من وحي الورود هو حذاء من أكوازورا وأخر من الكسندر مكوين.

أما بالنسبة للمجوهرات فيمكنك التمثل بما ارتدته سيرين عبد النور من أقراط hoop دائرية مزدانة باحجار كريستالية مع تاج صغير على الرأس.



هل يجب اختيار إطلالة كاملة بطبعات الورود؟

حذاء من Dolce&Gabbana



تبنت سيرين في هذا اللوك الإطلالة الكلاسيكية التي تظهر بها عارضات دولتشي أند غابانا من تاج على الرأس وفستان مطبع مع أكسسوارات الكاملة المنفذة بالورود. يمكنك إدخال قطعة واحدة مطبعة بالورود كسترة او حقيبة أو حذاء أو حتة تنورة وارتداء قطع أخرى موحدة.

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من اهتم بإطلالة سيرين؟

سيرين عبد النور



اهتم خبير الأزياء سيدريك حداد بتنسيق طلتها الرائعة وحمل مكياجها توقيع كوليت اسكندر وتسريحتها لجورج مندلق. والتقط لها المبدع باتريك صوايا تلك الصور الرائعة.

يُذكر أن النجمة سيرين عبد النور كانت قد ارتدت فستاناً اسود مرصعاً بأحجار من الكريستال خلال تصوير الحلقة الأولى من برنامج the masked singer الذي تشارك فيه في استديوهات MBC وهو من تنسيق سيدريك حداد.

سيرين عبد النور بفستان من miu miu

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