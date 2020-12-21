طبعات الورود كما اختارتها سيرين عبد النور

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً - أطلّت النّجمة سيرين عبد النور بفستان أسود مطبّع بالورود الحمراء من تصميم دار دولتشي أند غابانا وذلك خلال مشاركتها في تصوير برنامج إنت مين على شاشة وقد MBC. تألقت سيرين الى جانب نجوم مثل حسن الرداد وقصي خولي. الفستان من دون أكمام وقد توّجت سيرين إطلالتها بمكياج يرتكز على آي لاينر القطة وأحمر شفاه باهت بدرجة الأحمر المخملي. واختارت تسريحة شعر مزدانة بأكسسوار لتكمل أناقة إطلالتها.
كيف ترتدين مثلها؟
من المعروف ان دار دولتشي اند غابانا تتبنى صيحة طبعات الورود المستوحاة من تراث صقليه لذا أطلقت خطاً من الفساتين المطبعة بالورود ذات قاعدة بيضاء أو عاجية أو سوداء وهي مصممة من الكريب الحريري أو الموسلين المطبّع. وقد نسّقت الدار هذه الفساتين لهذه الموسم مع أحذية Tube boots مصنوعة من القماش المطاطي المطبع بالورود.
تابعي المزيد: فساتين سهرة باللون الاحمر موضة 2021 لمناسبات نهاية العام
كيف ننسّق هذه الإطلالات؟
يمكنك حمل حقائب مزدانة بالورود أو مشابك للشعر أو حتى أحذية فقد صممت دار روجيه فيفييه حقائب وأحذية مزدانة بأكسسوارات مجوهرة على شكل ورود. وأكثر ما أحببناه من الأكسسوارات التي أطلقها المصممون من وحي الورود هو حذاء من أكوازورا وأخر من الكسندر مكوين.
أما بالنسبة للمجوهرات فيمكنك التمثل بما ارتدته سيرين عبد النور من أقراط hoop دائرية مزدانة باحجار كريستالية مع تاج صغير على الرأس.
هل يجب اختيار إطلالة كاملة بطبعات الورود؟
تبنت سيرين في هذا اللوك الإطلالة الكلاسيكية التي تظهر بها عارضات دولتشي أند غابانا من تاج على الرأس وفستان مطبع مع أكسسوارات الكاملة المنفذة بالورود. يمكنك إدخال قطعة واحدة مطبعة بالورود كسترة او حقيبة أو حذاء أو حتة تنورة وارتداء قطع أخرى موحدة.
تابعي المزيد: موديلات تنورة جلد موضة شتاء 2021
من اهتم بإطلالة سيرين؟
اهتم خبير الأزياء سيدريك حداد بتنسيق طلتها الرائعة وحمل مكياجها توقيع كوليت اسكندر وتسريحتها لجورج مندلق. والتقط لها المبدع باتريك صوايا تلك الصور الرائعة.
يُذكر أن النجمة سيرين عبد النور كانت قد ارتدت فستاناً اسود مرصعاً بأحجار من الكريستال خلال تصوير الحلقة الأولى من برنامج the masked singer الذي تشارك فيه في استديوهات MBC وهو من تنسيق سيدريك حداد.
تابعي المزيد: كيف استعد المصممون اللبنانيون لموسم الأعياد؟
-
تنسيق تطبيعات الورود مثل النجمة سيرين عبد النور
كانت هذه تفاصيل خبر طبعات الورود كما اختارتها سيرين عبد النور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.