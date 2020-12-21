"ديور" DIOR تقدّم مجموعة خريف 2021 من تصميم "ماريا غراتسيا كيوري"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً - بالنسبة إلى "ماريا غراتسيا كيوري"، يتمحور ابتكار مجموعة قبل كل شيء حول استكشاف الروابط التي تنسجها مع الوقت.

وبالتالي تجمع مجموعة خريف 2021 ما بين الابتكار والتراث، الطابع العصريّ والمهارة الحرفية في مشاغل "ديور" Dior.

سواء كانت القطع مفعمة بالألوان، شفافة، لمّاعة، مطرّزة أو مطليّة بالفضة، تسلّط كلّ قطعة الضوء على طابع بارز جديد مع روح الملابس الرياضية، وتعيد إلى الأذهان اللمسات الجمالية القوية للمصمّم "إيليو فيوروتشي"، بالإضافة إلى الطريقة التي قام فيها "آندي وورهول" بإعادة ابتكار رسومات عصر النهضة لـ"باولو أوتشيلو".

ديور

"ميتزا بريكار"، مُلهمة الملهمات بالنسبة إلى "كريستيان ديور" Christian Dior، كانت تعشق نقشة الفهد، التي أصبحت من رموز الدار الأساسية، وهي تزيّن اليوم عدة إطلالات، وتعكس طابعاً متفائلاً نابضاً بالحياة بالإضافة إلى حيوية ألوان التوت والـ"شارتروز".

أصبحت الأزياء تجربة يجب اكتشافها، ترمز إليها مجموعة من قمصان الـ"تي شيرت" البيضاء المصمّمة بشكل دفتر يوميات مُلهم، مساحة من الحرية المطلقة للخيال. كما أنّ أيقونات "ديور" Dior، بما في ذلك سترة "بار" Bar، فقد تمّت إعادة ابتكارها بجرأة ولمسات مرهفة. تحية إلى الطاقة وحب الحياة، تتعزّز بغنى المهارة الحرفية الاستثنائية.

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