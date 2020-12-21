استقبلي العام الجديد بالمخمل على طريقة نادين الراسي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً - شكّل المخمل في هذا العام القماش الأكثر شيوعاً الذي تفتش عنه النجمات وقد ظهرن بأفضل الإطلالات المخملية وعلى رأسهن نادين الراسي التي تألقت في تصوير خاص بفستانٍ من المخمل الأزرق البترولي وهو من نوع معطف فستان مزود بحزام عريض. أنظري الى الفستان في الرابط أدناه:



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كما اعتنى بتسريحة شعرها روبير معلوف والمكياج من لينا إبراهيم، وقد التقط الصور المبدع ربيع رشدان، وتولى ديكور الأعياد منسق الحفلات زخيا عيسى. وقد تم تنسييق تفاصيل اللوك من قبل zak image consulting.



من أبرز المصممين الذين تفننوا بأزياء من المخمل لهذا الموسم؟

نادين الراسي





هناك العديد من المصممن الذين يصمّمون مجموعات محدودة في هذه الفترة الزمنية ومع اقتراب موسم الأعياد بالمخمل ولكننا نذكر أبرز تلك الدور وهي دار غيف سان لوران التي صممت الفساتين القصيرة والمتوسطة والمخرمة بالدانتيل باللون الأزرق الليلي بصورة خاصة.

ويليها دار ميزون مارجيلا التي صممت أزياء بلون البني المخملي وهي مثالية للسهرات وفيما ازدانت تصاميم دار علايا بالغيبور والمخمل الأسود . وبالنسبة للفساتين القصيرة نكر كلاً من ديان فون فورستنبيرغ التي صممت رداء أزرق ليلياً ملفوفاً من طراز wrap dress وهو التصميم الذي اشتهرت به المصممة. كما أحببنا تصاميم الفساتين المصنوعة من المخمل المطبّع لدى كل من بالنسياغا وجوانا أورتيز.

ومن الأكسسوارات الرائعة المصنوعة من المخمل نجد أحذية دولتشي أند غابانا المطرزة والتي نسقتها الدار مع القماش الجاكارد وصممت المبدعة صوفيا وبستير أحذية قصيرة العلو من المخمل مزودة بكعب مرصع بالشواروفسكي، لتستقبلي العام الجديد برقي وأناقة.

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