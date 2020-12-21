كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً - يحرص النجوم العرب دائماً على الظهور بإطلالات أنيقة وفخمة على السجادة الحمراء لمهرجانات الحفلات الفنية.

وعلى الرغم من ندرة الأحداث الفنية والمهرجانات السينمائية في العام 2020 نتيجة تفشي جائحة كورونا في العالم، إلا أن الكثير من النجوم العرب حرصوا على حضور فعاليات بعض المهرجانات السينمائية التي أقيمت في مصر، وظهروا بإطلالات فخمة ومميزة على السجادة الحمراء لهذه المهرجانات.

وفي السطور التالية، سنتعرف إلى أبرز إطلالات النجوم العرب على السجادة الحمراء في ٢٠٢٠:



آسر ياسين

آسر ياسين



لفت النجم المصري آسر ياسين الأنظار إليه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، بظهوره لأول مرة برفقة اثنين من أطفاله، وهما طاهر وآمين، إضافة إلى زوجته كنزي.

واعتمد آسر ياسين في إطلالته، بدلة سوداء ذات بليزر منقوش وياقة عريضة، نسق معها بابيون كبيرة، وهي البدلة التي قامت بتصميمها نور إبراهيم.

تابعي المزيد: موديلات نظارات شمسية فخمة للرجل



أحمد فهمي

أحمد فهمي



اختار النجم الكوميدي المصري أحمد حلمي الظهور بإطلالة شتوية فخمة خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث اعتمد بدلة أنيقة صُممت من قماش المخمل باللون الزيتي الداكن.

وقامت بتصميم البدلة مصممة الأزياء ميسون جميل، وهي بدلة مكونة من بليزر من المخمل الزيتي الداكن مع جيوب وياقة رفيعة صُممت من قماش الساتان الأسود، إضافة إلى فيست وبنطلون باللون الأسود، وقميص أبيض ذي أزرار سوداء، وبابيون صغيرة باللون الأسود.



أحمد حلمي

أحمد حلمي



في إطلالة فخمة وأنيقة على السجادة الحمراء، حضر النجم المصري أحمد حلمي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته المُقامة بداية شهر ديسمبر الجاري، مرتدياً بدلة أنيقة باللون الأوف وايت من ماركة Orange Square.

وصُممت البدلة من بليزر أوف وايت وقميص أبيض، مع بنطلون أسود وبابيون بنفس لون البنطلون، صُممت من الساتان، إضافة إلى وردة صغيرة من الساتان باللون الأحمر الداكن، وُضعت على ياقة البدلة.

تابعي المزيد: أجمل إطلالات النجوم العرب لعام 2020



عمرو يوسف

عمرو يوسف



حضر عمرو يوسف حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي، بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث اختار بدلة أنيقة باللون الأسود من ماركة Orange Square.

وصُممت البدلة من بليزر أنيق باللون الأسود، ذي ياقة رفيعة، مع قميص أبيض ومنديل يحمل نفس لون القميص، إضافة إلى بابيون كبير الحجم صُمم من قماش الساتان الأسود.



أحمد حاتم

أحمد حاتم



في إطلالة عصرية على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، اعتمد الممثل المصري أحمد حاتم بدلة سوداء أنيقة مُصممة من بليزر أسود ذي ياقة وجيوب من قماش المخمل الأسود، مع قميص أبيض ذي ياقة عريضة صُممت عليها نجمتان باللون الأسود.



أحمد داوود

أحمد داوود



بإطلالة جذابة وعصرية، حضر الممثل المصري أحمد داوود حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، برفقة زوجته الممثلة علا رشدي.

واعتمد داوود في إطلالته بدلة من ماركة Orange Square، مُصممة من بليزر من قماش المخمل الأزرق، مع بنطلون من الصوف الأسود، وقميص من القطن الأبيض، إضافة إلى بابيون كبيرة من قماش الساتان الأسود.

تابعي المزيد: نجوم عرب تنافسوا على ارتداء الأزياء الكاجوال بأسلوب جريء