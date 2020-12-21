للرجل: مجموعات أنيقة من الأحذية الجلد الفاخرة للموسم الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 08:45 مساءً - تعتبر أحذية الرجل من أهم الإكسسوارات المكمّلة لإطلالته؛ إذ لا يمكن لمن يريد أن يظفر بإطلالة أنيقة ومتناسقة أن يهمل اختيار الحذاء المناسب لما يرتديه.

تتنوّع تصاميم أحذية الجلد للموسم الجديد، منها ما هو رسمي، ومنها ما هو رياضي، ومنها ما هو سبور- شيك، وقد برز مؤخراً اتجاه الشباب إلى اختيار الأحذية ذات التصاميم المتراوحة بين العصرية والكلاسيكية، واعتمادها مع البدلات الرسمية.



الجرأة في الاختيار

paul Smith



يجب أن يكون الرجل جريئاً في خياراته وينتقي حذاءً بتصميم مميّز؛ ليتألّق بإطلالة عصرية ومميّزة.

إذا كان يبحث عن حذاء أنيق يناسب أجواء الحفلات والسهرات المسائية؛ يمكنه الاستعانة بموديل حذاء من الجلد الفاخر، يكون لونه بين البني والأسود، وأربطة أمامية باللون الأسود، وبتصميم دائري من الأمام، فهو يتناسب بشكل كبير مع الإطلالات الرسمية.

ولإطلالة أكثر أناقة؛ يمكنه الاستعانة بحذاء فاخر من الجلد الأسود الأنيق والمدبّب من الأمام؛ إذ يمكن ارتداؤه في مختلف المناسبات والأوقات؛ كاجتماعات العمل الرسمية والسهرات المسائية.

إذا كان يرغب في إطلالة متميزة؛ يمكنه الاستعانة بموديل مصنوع من الجلد باللون الأسود، ومزيّن من الجانبين بحلقة دائرية من اللون الفضي؛ تمنح الإطلالة ككل أناقة وفخامة.

تخصّص العديد من الماركات العالمية جانباً كبيراً لعرض أحدث موديلات الجلد الفاخرة، والتي تأتي متنوّعة في القماش، الألوان والقصّات المختلفة التي تتماشى مع أسلوب الرجل العصري، الذي يحب مواكبة الموضة.

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أناقة وكلاسيكية

Alexander McQueen

برزت هذا الموسم الأحذية الجلد بالساق العالية، والتي جاءت باللون البني، ويتناسب ارتداؤها مع أسلوب الكاجوال الشبابي؛ من خلال القميص الكاجوال والجينز.

تصميم آخر يتّسم بالأناقة، وقد صمّم بطريقة عصرية مع الربطات البيضاء والرسومات الجميلة المطرّزة بالألوان، وهذا الحذاء يتلاءم مع أذواق الرجال الذين يبحثون عن إطلالات أنيقة خارجة عن المألوف.

برزت أيضاً بعض التصاميم التي لم تغفل الأسلوب الكلاسيكي، فبرز الحذاء من الجلد الفاخر ذي اللون العنابي، الذي يتناسب مع الرجل الذي يبحث عن الحذاء الكلاسيكي الرسمي، ويسعى وراء إطلالة مسائية متميزة.

وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى الحذاء المصنوع من الجلد ذي اللون الأسود والمزوّد بالصوف من الداخل مع الربطة الأساسية؛ لتوفير الأناقة اللازمة للرجل، ولا شك أن هذا الحذاء يتناسب مع الجينز أو السروال القماشي الأنيق؛ لمنح إطلالة أنيقة وراقية.

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