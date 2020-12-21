من المقلب لـ حرق السيارة.. أزمات زينب زوجة أحمد حسن عرض مستمر «فيديو»

علاقات و مجتمع

تصدرت زينب زوجة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعدما اتهم كلا الطرفين بتعنيف ابنتهما وفزعها عن طريق «مقلب»، وبعد حوالي 90 يومًا على تلك القضية عادت زينب للأضواء من جديد، عقب تصوير «حسن» لحظة احتراق السيارة الخاصة بهما في الطريق بصحبة الطفلة أيلين.

ولطالما كانت «زينب» مثيرة للجدل، بداية من خلعها الحجاب أول مرة، ثم ظهورها مع زوجها في حمام السباحة، وحتى المقلب الذي ظهرت فيه بشكل مخيف أمام ابنتها أيلين.

ويرصد «هن» فيما يلي أبرز المعلومات عن زينب.

أزمات مرت بها زينب زوجة أحمد حسن

- بداية ظهورها كان بعد ولادتها أيلين في أغسطس 2018.

- 3 فيديوهات أثارت بها زينب الجدل، «اول مرة تاكل من إيدي، بنتي دمرتلنا حياتنا، مبعرفش أخرج من غيرها»، وكانت سببا في حدوث أزمة بين زينب وأحمد حسن ورواد السوشيال ميديا.

- تربحت زينب وزوجها من تلك الفيديوهات حوالي 7 ملايين و323 ألفا و600 جنيه.

- تم توجيه لهما تهم استغلال الطفلة للتربح المادي.

- واجهت زينب اتهامات بالإهمال من جديد لأنها تركت ابنتها رضيعة وسافرت إلى الإمارات برفقة زوجها.

- ظهرت بالمايوه في حمام السباحة ما عرضها لمزيد من الانتقادات، لا سيما طريقة أكلها للبانة.

- ظهرت وهي تقبل زوجها في حمام السباحة بدبي.

- قرر أن يصفعها زوجها على وجهها، ووثق ذلك بأنه أول مرة يدخلا إلى حمام سباحة معا، وقال في تعليقه على الفيديو «أول مرة ننزل حمام السباحه مع بعض .. لحظات رومانسية».

- وفاة والد زينب وظهورها تبكي عليه في فيديو أثار حولها انتقادات من جديد.

أصبحت زينب عرض انتقاد مستمر، وبعدها كان المقلب الشهير الذي أدى لحبس زينب وزوجها بتهمة ترويع الطفلة.

- ظهرت زينب بـ ماسك وتعمدت إخافة طفلتها الصغيرة.

- قررت ارتداء الحجاب بعد أزمتها وظهورها في النيابة سبتمبر الماضي

- واصلت صناعة الفيديوهات مع زوجها وآخرها فيديو حرق السيارة، رغم أنهما أعلنا عن صناعة فيديوهات هادفة فقط.