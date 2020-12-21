«خط أحمر ومقبلش حد يلمسهم».. أبرز تصريحات أحمد زاهر عن بناته

علاقات و مجتمع

يعتبر الفنان أحمد زاهر واحدًا من الفنانين الذين يغارون بشدة على أبنائهم، خاصة حينما يبدر تصرف ما من المعجبين تجاههن، وهو الأمر الذي جعله يدخل في الكثير من المشكلات خلال الآونة الأخيرة، حيث انفعل على أحد المعجبين لوضع يده على ظهر ابنته.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز التصريحات التي أدلى بها الفنان بشأن ابنتيه «ملك وليلى»، والتي أثارت بعضًا من الجدل.

بناتي خط أحمر

يرفض الفنان أحمد زاهر فكرة زواج ابنتيه نظرًا لتقربه الشديد منهن، وأكد بشكل صريح رفضه فكرة زواجهن، قائلًا: «بناتي خط أحمر».

«بلاش تلزيق».. أحمد زاهر ينفعل على معجب حاول التصوير مع ابنته

على هامش مهرجان «همسة»، انفعل الفنان أحمد زاهر على معجب ما حاول التصوير مع ابنته ما جعله ينفعل قائلًا: «يا جماعة بلاش التلزيق دا لو سمحتوا».

علاقة كبيرة قائمة على الصداقة تجمع بين «أبو البنات» أحمد زاهر، وبناته الأربع، إذ يظهر دائمًا برفقتهن سواء في المناسبات العامة أو خلال جلسات التصوير، وربما كان سببًا في تصدرهم التريند أكثر من مرة.

أحمد زاهر يتعرض للانتقاد بسبب ابنته: بيقولوا إزاي تحضن بنتك

لم يسلم الأب وابنته من التنمر والانتقادات عقب الخضوع لجلسة التصوير، إذ ظهر برفقتها في صورة داخل حمام السباحة، ورد على تلك الانتقادات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، قائلا: «أنا مش عارف ليه بقينا كدة، ليه نجرح في بنات وأطفال صغيرين، لو الصورة مش عاجباك عديها ومتابعنيش، ده حسابي الشخصي أنا حر أحط عليه اللي أنا عايزه».

وتابع: «ليلى أنا حاضنها ومش باين منها أي حاجة غير دراعها، عشان كنت حاسس إن ده اللي هيحصل ومش هطلع صورة بنتي بمايو أصلا مستحيل، ومداري كل حاجة وبنتي وبيقولوا عيب إزاي تحضن بنتك».

وأضاف: «بنتي حتة مني كل حاجة ليا وهحضنها احنا محترمين في لبسنا وشكلنا وده أسلوب حياتنا، الشتايم بتزيد ومهينة ومينفعش تتقال على الهواء، أنا متصور مع بنتي مش واحدة شاقطها من الشارع».

أحمد زاهر يبرر انفعاله على معجب: مقبلش حد يحط ايده على كتف بنتي

كان كشف الفنان أحمد زاهر، عن سر انفعاله على أحد المعجبين بسبب ابنته ليلى، خلال أحد التكريمات الفنية السابقة، وقال على هامش تكريمه بمهرجان «نجم العرب» وحصوله على جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور، عن دوره في مسلسل «البرنس».

وأضاف «زاهر»، أنه سعيد بالتكريم، لكونه من الجمهور العربي، ما يؤكد نجاح العمل، مؤكدًا أنه تقمص الشخصية لفترات طويلة.

بنتي مش مستباحة

وعن انفعاله على أحد المعجبين خلال التقاطه صورة مع ابنته «ليلى»، مُسبقًا، قال زاهر: «ده مش من الجمهور، لو جمهور اتصور باحترامه مفيش مشكلة، مش معنى إن بنتي فنانة إنها مستباحة، لأ هي مش مستباحة».

أنا دكر ومقبلش حد يحط إيده على كتف بنتي

وتابع خلال لقاء مع إحدى وسائل الإعلام الإماراتية: «الجمهور مش هيزعل مني لو أنا راجل، مش هيزعل، أنا دكر ومقبلش أن واحد يحط إيده على كتف بنتي زي ما حصل، وكمان قدامي أنا ممكن أقطعهاله».