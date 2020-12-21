ميرهان حسين بإطلالة جريئة في أخر ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي ظهرت الفنانة ميرهان حسين بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون البينك، من خامة الميتاليك، مزيناً بالكامل بالترتر البراق، وتميز التصميم بقصة صدر دائرية، وتصميم ضيق. ونسقت مع الفستان بليزر بنفس اللون من قماش المخمل البراق. واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت تصفيفة الشعر الإنسيابي المنسدل بشكل عشوائي. وارتدت إكسسورات مكونة من مجموعة أساور وحلق وسلسلة وخاتم.

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