اتصل بطبيبك فورا.. 5 علامات تحذيرية تكشف وجود كورونا في رئتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بات من المعروف أن فيروس كورونا، كشف عن نفسه على أنه "سيد التنكر"، بالنظر إلى أن بعض الأشخاص قد يصابون به وليس لديهم أدنى فكرة عن إصابتهم، ينتهي الأمر بالبعض الآخر في وحدة العناية المركزة، غير قادرين على التنفس وعلى جهاز التنفس الصناعي، لأن الفيروس يستهدف الرئتين.

إذن ما الذي يجب أن نبحث عنه؟ ما هي علامات تدهور وظائف الرئة بسبب كورونا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع " eatthis".

أولاً.. قم بتقييم خطورة إصابتك

إذا كنت غير محظوظ بما يكفي للإصابة بـ كوفيد-19، فقد تستمر النوبة لمدة تصل إلى أسبوعين في الحالات الخفيفة، أو ثلاثة إلى ستة أسابيع في الحالات الشديدة أو الحرجة، تم تقسيم شدة الإصابة إلى 5 مجموعات:

بدون أعراض ظاهرة.

مرض خفيف.

مرض معتدل.

مرض شديد.

الحرجة - متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).

أظهرت التجربة من ووهان، حيث نشأ الفيروس، أن 81 ٪ من مرضى كورونا يعانون من مرض خفيف، و 14 ٪ من المصابين أصيبوا بالتهاب رئوي حاد وحوالي 5 ٪ يحتاجون إلى رعاية حرجة.

عندما نفكر فيما إذا كانت الرئتان تعانيان من الفشل، فإننا نهتم على وجه التحديد بالأشخاص الذين ينتقلون من مرض خفيف إلى متوسط، إلى شديد أو حرج، يمكن إدارة المرض الخفيف إلى المتوسط في المنزل، يحتاج الأشخاص المصابون بمرض خطير أو خطير إلى دخول المستشفى.

فيما يلي 5 أعراض وعلامات سريرية يجب البحث عنها، والتي ستساعد في تحديد ما إذا كانت إصابتك تنتقل من الشدة المعتدلة إلى الحرجة، وإذا كان الأمر كذلك، فستحتاج إلى مساعدة عاجلة.

سعالك يزداد سوءًا

يعاني ما يصل إلى 82٪ من المرضى المصابين بكورونا من السعال، وعادة ما يكون جافًا ومزعجًا، يصف الخبراء السعال في المراحل المبكرة من المرض بأنه نوبات سعال يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ساعة، و 3 نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة.

السعال ناتج عن التهاب في الشعب الهوائية، وهو رد فعل مصمم لحماية جسمك من غزو الجسيمات الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات، إذا كانت رئتيك ملتهبة، فإن السعال يطرد المخاط.

على الرغم من أن السعال المفرط مرهق، إلا أنه يقطع إمداد رئتيك بالأكسجين ويمكن أن يتسبب - على الرغم من ندرته - في حدوث مشكلات خطيرة مثل كسور الضلوع أو حتى حدوث نزيف صغير في الدماغ.

إذا كان سعالك يزداد سوءًا، فقد تكون هذه علامة تحذير على أن العدوى تتطور لتسبب التهابًا رئويًا شديدًا وشاملًا.

صعوبة في التنفس

تم الإبلاغ عن ضيق التنفس من قبل 31 ٪ من المرضى من التجربة الأولية في ووهان، إنه لأمر مخيف للغاية عدم القدرة على التنفس، من المحتمل أن تكون درجة ضيق التنفس أهم مؤشر على شدة حالتك.

معدل التنفس - عادة ما يتنفس البالغون ويخرجون من 12 إلى 18 مرة في الدقيقة، أكثر من 20 نفسًا في الدقيقة يسمى "تسرع التنفس".

تتداخل عدم القدرة على التنفس مع الأنشطة اليومية العادية - مع تقدم عدوى كورونا، قد تشعر بضيق في التنفس، إذا بدأ هذا في التدخل في الأنشطة اليومية، على سبيل المثال، لا يمكنك إنهاء جملة دون أن تأخذ نفسًا، أو يصعب الأكل أو الشرب، فهذه علامة سيئة، بالإضافة إلى ذلك، قد تجد صعوبة في التجول أو الصعود للسلالم أو القيام بأنشطتك اليومية.

إجهاد من التنفس، إذا شاهدت شخصًا يعاني من صعوبات شديدة في التنفس، فستلاحظ أنه يستخدم عضلات رقبته لسحب الصدر وامتصاص الهواء إلى الرئتين، وأحيانًا احتقان في فتحتي الأنف، غالبًا ما يشتكي الأشخاص الذين يعانون من صعوبات شديدة في التنفس من آلام في الصدر أو البطن أو الظهر بسبب الضغط الميكانيكي للتنفس.

إذا كانت لديك هذه العلامات، فأنت بحاجة إلى الحصول على مساعدة طبية عاجلة لأن هذه علامات على انتقال كورونا من عدوى متوسطة إلى شديدة.

شعور بإرهاق شديد

كان التعب أحد أكثر الأعراض شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها من التجربة الأولى لـ كورونا في الصين وتم الإبلاغ عنه في حوالي 70 ٪ من المرضى.

من الطبيعي أن تشعر بالتعب عندما تكون مريضًا، ومع ذلك، إذا أصبح التعب إرهاقًا كليًا، بحيث لا يمكنك التحكم في الاستحمام، أو عدم الرغبة في النهوض من الفراش أو ارتداء الملابس، أو فقدان الشهية، أو البدء في عدم الرغبة في الشرب، فهذه علامات على الإرهاق.

هذا التعب الشديد ناتج عن شدة الفيروس في جسمك، يولد جسمك استجابة مناعية ضخمة، ينتج عن ذلك حمى وتعرق وسعال ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف، ويرجع التعب أيضًا إلى المجهود البدني لمحاولة التنفس.

مع تفاقم التعب، قد تصبح فاترًا وغير قادر على مشاهدة التليفزيون أو التركيز أو التواصل بشكل فعال، ويمكن أن تحدث أيضًا مضاعفات طبية أخرى، بما في ذلك العدوى البكتيرية الثانوية المحتملة، في الحالات الأكثر خطورة، قد يكون هناك عدوى ساحقة مثل الإنتان.

إذا كان تعبك يتقدم ويصبح شديدًا، فهذه علامة على أن عدوى الفيروس التاجي أصبحت شديدة، والالتهاب الرئوي لديك يتفاقم، وتحتاج إلى طلب المساعدة العاجلة.

شفتيك زرقاء

إذا كانت شفتيك وأصابع يديك وقدمك تبدو زرقاء، فهذا علامة خطيرة على ضعف وظائف الرئة ويجب عليك الحصول على مساعدة طبية عاجلة.

عندما تتنفس، تقوم رئتيك بتوصيل الأكسجين إلى القلب وبقية الجسم، تفرز الرئتان أيضًا ثاني أكسيد الكربون في الهواء الذي تزفره.

عندما يكون لديك التهاب رئوي حاد، مثل عدوى كورونا، فقد يفتقر جسمك إلى الأكسجين، كما أنه غير قادر على التخلص من ثاني أكسيد الكربون.

الدم المؤكسج جيدًا هو لون أحمر كرزي، مما يمنح بشرتك مسحة لطيفة من الأحمر / الوردي، ومع ذلك، فإن الدم غير المؤكسج له لون أحمر أغمق، وعندما ينعكس الضوء على الجلد، فإنه يظهر الآن باللون الأزرق الداكن، تظهر هذه المسحة المزرقة على الشفاه وعلى أطراف أصابع اليدين والقدمين وفي فراش الظفر.

تعاني من آلام في الصدر

لا يتم الإبلاغ عن هذا على نطاق واسع باعتباره أحد الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 ، ومع ذلك ، فإن الالتهاب الرئوي لأي سبب يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر.

إذا أثر الالتهاب الرئوي على بطانة أنسجة الرئة - غشاء الجنب - فقد يتسبب في الإصابة بالتهاب الجنبة، ألم الصدر الجنبي هو ألم يشعر به الصدر عند الشهيق، كما يمكن الشعور به أحيانًا في البطن أو الرقبة أو الكتف، يمكن أن يتسبب الالتهاب الرئوي أيضًا في تراكم السوائل في الصدر - وهذا ما يسمى الانصباب الجنبي.

يمكن أن يسبب السعال وإجهاد العضلات الوربية (بين الضلوع) الألم، ويمكن أن يسبب السعال الشديد كسرًا في الضلع، أو استرواح الصدر - انهيار الرئة.

وأبلغ المرضى عن حدوث شد في الصدر بسبب كورونا - والذي قد يكون ناتجًا عن تشنج قصبي، خاصةً عند الأشخاص المعروفين بأنهم مصابون بالربو أو لديهم ميل إلى الأزيز عند الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

هناك تهديد إضافي للحالات الطبية الأساسية

يمثل الالتهاب الرئوي لكورونا تهديدًا إضافيًا للأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات طبية أساسية:

أمراض القلب والأوعية الدموية - تزيد الإصابة الشديدة بـ كورونا من الضغط على قلبك، حيث ينبض بقوة أكبر وأسرع بسبب العدوى، في محاولة للمساعدة في الأكسجين، وإحباطه بسبب الجفاف وزيادة المقاومة من محاولة ضخ الدم إلى أنسجة الرئة المريضة، هذا يزيد من احتمالية الإصابة بالذبحة الصدرية أو النوبة القلبية.

مرض السكري - تتعطل السيطرة على مرض السكري دائمًا في أي عدوى حادة وخيمة ويصبح من الصعب إدارتها.

مرض الجهاز التنفسي المزمن - يعني انسداد الشعب الهوائية، غالبًا بسبب التدخين، أن المسالك الهوائية تالفة بالفعل وانسدادها.

ارتفاع ضغط الدم - يرتبط ارتفاع ضغط الدم بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويزيد من إجهاد القلب.

يمكن أن تنشأ المضاعفات من كورونا التي تتفاقم بسبب أي من هذه الحالات، على سبيل المثال، نوبة قلبية أو التهاب رئوي جرثومي ثانوي أو انسداد رئوي (جلطة دموية)، كل هذه يمكن أن تسبب ألمًا في الصدر- على الرغم من أنها يمكن أن تكون صامتة أيضًا.

إذا كنت تعاني من ألم في الصدر يزداد سوءًا، فقد يشير ذلك إلى أن كورونا أصبح أكثر حدة وأنك بحاجة إلى عناية طبية عاجلة.

نصائح مهمة

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بعدوى كورونا، فالنصيحة هي البقاء في المنزل، ومع ذلك، فهذه عدوى فيروسية خطيرة تسبب الالتهاب الرئوي، إذا شعرت أن حالتك تتدهور، فعليك طلب المساعدة.

قد يكون من الصعب الحكم على مدى جودة أو سوء تعامل رئتيك مع عدوى كورونا، يمكن أن تتدهور وظيفة الرئة بسرعة، ومن الأفضل دائمًا التصرف مبكرًا وليس آجلًا، إذا كان بإمكانك التعرف على أي من الأعراض الخمسة المذكورة هنا، فقد حان الوقت للاتصال بطبيبك.