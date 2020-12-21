«الهضبة» يستغل السوشيال ميديا للترويج لألبومه و«دينا» تختفي

علاقات و مجتمع

قبل قرابة الشهر، أكدت مصادر انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بعد سلسلة من الخلافات بينهما أدت إلى توتر في العلاقة العاطفية ومن ثم إنهائها، وحتى الآن لم يقم أي من الطرفين بالرد.

عدد من الدلالات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت أيضًا إلى انفصال الثنائي، كان أبرزها هو طرح الفنان عمرو دياب البوستر الدعائي لألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، متخليًا عن «الدبلة» التي اعتاد ارتدائها خلال الفترة الماضية، أثناء ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وفي مشهد آخر عنوانه «الآية انعكست»، اختفت الفنانة دينا الشربيني عن ترويج لعملها الجديد وهو فيلم «ثانية واحدة»، في الوقت الذي روّج فيه الهضبة لألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، بطريقة مختلفة شارك فيها جمهوره، وهي طريقة عكس المألوف.

دينا الشربيني تغيب عن الترويج لعملها

مع طرح الملصق الدعائي لفيلم «ثانية واحدة»، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، إلا أنها مازالت متغيبة عن الدعاية له، وهي عكس ما اعتادت عليه مع أعمالها الفنية السابقة.

وكان منتج الفيلم محمد السبكي، وهو من طرح الملصق الدعائي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختفاء «دينا» عن الترويج لفيلمها الجديد، كان رد الفعل ذاته مع مسلسلها «قصر النيل»، الذي من المقرر أن تشارك به في دراما رمضان القادم، فيما عدا تداول صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تنشرها عبر أي حسابات رسمية لها، وظهرت من خلالها وهي فاقدة لوزنها بشكل ملحوظ مع شعر قصير غير منسدل.

عمرو دياب يروج لألبومه بطريقة غير مألوفة

وعلى غير المعتاد، روّج الهضبة لألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» بطريقة مختلفة، فبعد أن طرح مقطع من أغنيته الجديدة «محسود»، أطلق التحدي بين متابعيه، إذ دعا جمهوره لغناء المقطع الجديد بأصواتهم.

ونشر «الهضبة» عبر حساباته الرسمية على «السوشيال ميديا»، مشاركة جمهوره في التحدي الذي أطلق، كان من ضمنهم مشاركة الشاعر تامر حسين والفنان أحمد جمال، والفنان رامي، وغيرهم.