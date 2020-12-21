ليلى زاهر تكشف الدروس المستفادة من 2020: «مش هفكس لأصحاب المدرسة»

علاقات و مجتمع

شهد عام 2020 كثير من الأحداث والتطورات، ومع الاستعداد لاستقبال سنة جديدة، بدأ كثير من الناس يعدون كشف حساب ومراجعات لما مروا به على مدار الشهور الـ12 الأخيرة، سواء على المستوى الاجتماعي أو العاطفي أو المادي، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي غيرّ الحياة رأسا على عقب في جميع أنحاء العالم.

ونشرت الفنانة الشابة ليلى زاهر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها بجوار حصان وبيدها لافتة مدون عليها: «مش هفكس خروج بعد التصوير مع أصحاب المدرسة».

وأرفقت مع الصورة تعليق باللغة الإنجليزية، قالت فيه: «الدرس الرئيسي الذي تعلمته من عام 2020، هو عدم أخذ أي شيء كأمر مسلم به، أو إضاعة فرصة لقضاء بعض الوقت مع من نحب، حتى إذ كان ذلك لمدة 15 دقيقة، عزيزتي 2021 أنا مستعدة لك".

لاقت الصورة التي شاركتها الفنانة الشابة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، كان من أبرزها: «قمر»، «فخر عيلة أحمد زاهر»، «أنتي جميلة أوي ورقيقة»، «يا كيوت»، «بحب أشوف صورك ومتابعك طول الوقت».

وسبق أن كشف الفنان أحمد زاهر، سر انفعاله على أحد المعجبين خلال التقاطه صورة مع ابنته ليلى، خلال أحد التكريمات الفنية السابقة، وذلك على هامش تكريمه بمهرجان «نجم العرب» وحصوله على جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور، عن دوره في مسلسل «البرنس»، بدور فتحي، الذي شارك في السباق الرمضاني لعام 2020.

وقال زاهر: «ده مش من الجمهور، لو جمهور اتصور باحترامه مفيش مشكلة، مش معنى إن بنتي فنانة إنها مستباحة، لأ هي مش مستباحة، الجمهور مش هيزعل مني لو أنا راجل، مش هيزعل، أنا دكر ومقبلش أن واحد يحط إيده على كتف بنتي زي ما حصل، وكمان قدامي أنا ممكن أقطعهاله».