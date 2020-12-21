كورونا اليوم: تأثير السلالة الجديدة على اللقاحات.. وسبب إصابة الرجال أكثر من النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرًا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تأثير السلالة الجديدة على اللقاحات

تقول الدكتورة زانيا ستاماتاكي، أخصائية المناعة الفيروسية بجامعة برمنجهام البريطانية، فن الطفرات ستتراكم وتؤدي إلى متغيرات فيروسية جديدة، ومع ذلك لن يكون تحديث اللقاحات الجديدة أمرًا ضروريا في المستقبل، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

في حين تقول البروفيسور ويندي باركلي، رئيس قسم الأمراض المعدية بإمبريال كوليدج لندن: "تحتوي هذه السلالة على بعض الطفرات في بروتين سبايك الذي يعد الهدف الرئيسي للقاحات، وسيكون من المهم تحديد ما إذا كانت تؤثر على فعالية اللقاح من خلال إجراء التجارب في الأسابيع القادمة، لكن أثق جدًا من أننا لن نضطر إلى إعادة صياغة لقاحاتنا، لأن ما نبحث عنه هو بروتين مرتفع كبير، ولا توجد معلومات تفيد بأن هذا البروتين المرتفع يتغير بشكل كبير على مدى شهور أو سنوات، يمكننا إعادة تشكيل اللقاحات بسرعة كبيرة لإنتاج بروتين سبايك متعلق بالسلالة الجديدة".

هكذا تحمي نفسك في الشتاء

وفقا لصحيفة "mirror" البريطانية، يجب الاهتمام بنظافة اليدين، بالماء والصابون، واستخدام جل اليدين الكحولي، كما يجب أن يستمر التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه أيضًا لزيادة سلامتنا.

أيضا يجب أن انتبه إلى تناول الطعام الصحي قدر الإمكان لأن الحصول على تغذية كافية يساعد جسمك على البقاء بصحة جيدة بشكل عام، وممارسة أكبر قدر ممكن من النشاط البدني لأن هذا يعزز صحتك العقلية والجسدية، والحصول على قسط من النوم، شرب الكثير من الماء أمر ضروري، ويجب الحصول على أكبر قدر ممكن من فيتامين (د)، وتناول فيتامين سي.

لماذا يصيب كورونا الرجال أكثر من النساء؟

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، هناك عوامل تحسم الأمر وهي، دور الجهاز المناعي، ومكافحة الأمراض، والعوامل الوراثية، والهرمونات، وعادات بسيطة مثل أن الرجال يميلوا إلى مغادرة المنزل وزيارة المزيد من المناطق المزدحمة أكثر، كما أنهم أقل ميلاً من النساء لغسل يديهم بالصابون بعد استخدام دورة المياه، وفقا لبي بي سي.

5 علامات تحذيرية تكشف وجود كورونا في رئتيك

علامات تدهور وظائف الرئة بسبب كورونا وفقا لموقع " eatthis"، تتمثل في: سعالك يزداد سوءًا، وصعوبة في التنفس، وشعور بإرهاق شديد، وتحول شفتيك للون الأزرق، إضافة إلى معاناة من آلام في الصدر.