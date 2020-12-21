سلالة كورونا الجديدة.. هل تغير تأثير الوباء على البشر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا المستجد، تحوره على مستوى العالم بعد ظهور أكثر من سلالة لكوفيد-19، آخرها في بريطانيا.

وتنتشر سلالة جديدة من كوفيد-19، حاليًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تم التعرف عليها لأول مرة في الأسبوع الماضي خلال المراقبة الروتينية من قبل هيئة الصحة العامة في إنجلترا.

ويبقى السؤال الأهم هو، هل يتغير تأثير الوباء على البشر بعد ظهور هذه السلالة؟.. هذا ما نستعرضه.

تأثير في الانتشار

تنتشر السلالة الجديدة بأسرع ما يمكن عبر جنوب شرق إنجلترا، وفقا لصحيفة "express" البريطانية، وصرحت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أنه حتى 13 ديسمبر، تم تحديد 1108 حالة مصابة بهذه السلالة الجديدة، في الغالب في جنوب وشرق إنجلترا، تم تسميتها، سلالة VUI-202012/01 .

هل تؤثر على شدة المرض؟

ووفقا لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، فإن السلالة الجديدة مُعدية بنسبة 70 في المائة أكثر من الأشكال السابقة للفيروس، لكن لا يوجد دليل يشير إلى أن السلالة أكثر فتكًا أو تسبب مرضًا أكثر خطورة.

الأعراض

وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا، لا تختلف كثيرا عن السلالات الأخرى المنتشرة عبر العالم، والتي تشمل:

- سعال مستمر

تسعل لأكثر من ساعة، أو تصاب بثلاث نوبات سعال أو أكثر في غضون 24 ساعة.

- الحمى

تكون درجة حرارتك أعلى من 37.8 درجة -مئوية.

- فقدان حاسة الشم أو التذوق.

- التعب.

الأعراض الأقل شيوعا

-التهاب الحلق.

- إسهال.

- التهاب الملتحمة.

- صداع الرأس.

- طفح جلدي على الجلد أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

هل تؤثر على اللقاحات؟

وفقا للدكتورة زانيا ستاماتاكي، أخصائية المناعة الفيروسية بجامعة برمنجهام البريطانية، فإن الطفرات ستتراكم وتؤدي إلى متغيرات فيروسية جديدة، ومع ذلك لن يكون تحديث اللقاحات الجديدة أمرًا ضروريا في المستقبل.

في حين تقول البروفيسور ويندي باركلي، رئيس قسم الأمراض المعدية بإمبريال كوليدج لندن: "تحتوي هذه السلالة على بعض الطفرات في بروتين سبايك الذي يعد الهدف الرئيسي للقاحات، وسيكون من المهم تحديد ما إذا كانت تؤثر على فعالية اللقاح من خلال إجراء التجارب في الأسابيع القادمة، لكن أثق جدًا من أننا لن نضطر إلى إعادة صياغة لقاحاتنا، لأن ما نبحث عنه هو بروتين مرتفع كبير، ولا توجد معلومات تفيد بأن هذا البروتين المرتفع يتغير بشكل كبير على مدى شهور أو سنوات، يمكننا إعادة تشكيل اللقاحات بسرعة كبيرة لإنتاج بروتين سبايك متعلق بالسلالة الجديدة".

خطر متوقع

من جانبه، كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة توتنجهام نرينت، في مداخلة مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن الفاكسين يستطيع أن يقاوم السلالة الجديدة، مشددًا على أن هناك ضرورة لتناوله ليتكون لدى الشخص مناعة ضد هذا الفيروس.

ونوه إلى أن هناك قلق من تطور الفيروس وهروبه من اللقاحات المقاومة له، فدائمًا ما يغير من شكله ليضمن الوجود لفترة أطول، لكن الأضمن تناولها تلك الفترة حتى يستقر الباحثون على لقاح يشمل كل تطورات وسلالات الفيروس.