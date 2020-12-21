كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - تحرص كل إمرأة على الظهور بإطلالة مميزة وخاطفة للأنظار لإظهار جمالها، وترغب في الحصول على أحدث التسريحات وأكثرها جمالاً، لتُضيف المزيد من الجمال والجاذبية لمظهرها، وتُعزّز من روعة إطلالتها وتألُّقها، ولا بد أن تكون التسريحة سهلة وسريعة وملفتة، والأهم أن تكون عصرية ومظهرها أنثوي ومناسب لشكل الوجه، وهناك العديد من الخيارات السهلة والبسيطة التي تزيد من أنوثة المرأة وتجعلها مميزة بإطلالة عصرية رائعة، وفي الوقت نفسه مناسبة للشعر القصير والطويل على حد سواء.

إذا كنت حريصة على مواكبة صيحات موضة الشعر، لا بُدَّ أنَّك تعلمين أنَّ تسريحات شعر مع الغرّة الطويلة تُعدّ من أسرار جمال وتألق المرأة في إبراز تسريحة شعرها وجمال وجهها، وهي تترأس قائمة صيحات موضة الشعر لعام 2021.

إختار لك "الخليج 365.نت" مجموعة من أجمل تسريحات الشعر مع الغرة الطويلة، لتستوحي منها الستايل المناسب لك، لتتميزي بإطلالة أنثوية رائعة تخطفي بها الأنظار:

أجمل تسريحات شعر بالغرة الطويلة لإطلالة لافتة

تسريحات شعر مع غرّة طويلة

إليك، أجمل موديلات تسريحات الشعر سواء طويلاً كان أم قصيراً مع الغرة الطويلة، لتنعمي بإطلالة غير تقليدية وأنيقة في الوقت ذاته تناسب جميع الوجوه، وتتلائم مع الأجواء النهارية والمسائية.

تسريحة الكيرلي مع الغرة الطويلة

تسريحة الكيرلي مع الغرة الطويلة

تُعزّز هذه التسريحة جمال شعرك، وتُضفي المزيد من الإشراقة إلى إطلالتك، وتجمع ما بين العصرية والكلاسيكية، وتتميز بعفويتها، وكلما كانت فوضوية أكثر، ستبدو أجمل بالتأكيد، ولعلّ أكثر ما يميز هذه التسريحة هو أسلوبها المرن الذي يتماشى تماماً مع خياراتك لإطلالةٍ ملفتة تجعلك محطّ أنظار كل من حولك.



تسريحة الشعر المموّج مع الغرة الجانبية الطويلة

تُعد هذه التسريحة من تسريحات الشعر الأكثر رواجاً في موضة الشعر

تُعتبر من احدث تسريحات الشعر الطويل وأفضلها والمحببة لكل سيدة، وتجمع بين البساطة والجمال، وهي من الإطلالات المميزة التي يمكنك تنفيذها بسهولة، وتُعدّ هذه التسريحة الخيار الأمثل سواء أكنت تملكين جبيناً عريضاً أو وجهاً دائرياً أو بيضاوياً، واذا كنت ترغبين في أن تمنحي شعرك الحجم والكثافة مع الحصول على إطلالة عصرية بسهولة ومن دون أي جهد.



تسريحة البوب المموّج مع الغرة الطويلة

تمنح هذه التسريحة المرأة لوكاً عصرياً جذاباً

مهما كان شكل وجهك أو لون شعرك، ستبدو هذه التسريحة رائعة وهي طبيعية بإمتياز مع الغرّة والتموّجات وسهلة أكثر للواتي يتمتعن بشعر متوسط الكثافة أو الكثيف، بإمكانك أن تحصلي عليها إذا كان شعرك خفيفاً ومالساً وستستمتعين بإطلالة طبيعية جداً، ومتجددة وناعمة، وستايلاً عصرياً وأنيقاً في وقتٍ واحد.



تسريحة الويفي مع الغرة الطويلة

تسريحة شعر الويفي مع الغرة الطويلة لإطلالة طبيعية مفعمة بالأنوثة

تناسب هذه التسريحة الشعر الخفيف والمتوسط الكثافة من دون الإستعمال المفرط لمنتجات التصفيف، لأن هذه التموجات مرنة ومبعثرة، ومن ميزاتها أنها تساعد على إبراز الوجنتين والعنق بلمسة طبيعية، وتتماشى مع مختلف أشكال الوجه من طويلٍ ودائري وبيضاوي، فهي تسريحة أساسية لا يمكننا أن ننكرها في عالم تسريحات الشعر، وتمنح شعرك شكلاً طبيعياً وأنيقاً.

تابعي المزيد: تسريحات شعر كلاسيكية مع الغرة الجانبية... خيارات رائعة



تسريحة البوب بالأسلوب المالس مع الغرة الطويلة

تسريحة البوب بالأسلوب المالس مع الغرة الطويلة لإطلالة أنيقة

ستمنحك هذه التسريحة إطلالة ملفتة وجذابة، تسريحة طبيعية لإطلالة ساحرة ولوك أنيق لا مثيل له، خصوصاً إذا كنت تملكين وجهاً طويلاً وترغبين في أن تخففي من حدّة طوله ومنحه شكلاً أكثر بيضاوياً.



تسريحة الشعر الناعم المنسدل مع الغرة الطويلة

تسريحة الشعر الناعم المنسدل مع الغرة الطويلة لإطلالة ناعمة وأنيقة في الوقت ذاته

تتميز هذه التسريحة بأسلوبها المنعش، فهي عملية وأنيقة ومثالية لشعرك بغض النظر عن طوله، تسريحة متماثلة للشعر الطويل والقصير، وليس مبالغاً بها لتعتمدينها لإطلالة عصرية وجذابة.



تسريحة البيكسي القصير مع الغرة الطويلة

تسريحة البيكسي القصير مع الغرة الطويلة لإطلالة شبابية

اجعلي إطلالتك مختلفة، وتألقي من خلال إختيار هذه التسريحة التي إخترناها لك، بغض النّظر عن طبيعة شعرك إن كان مفرودًا أم مجعدًا، ستُضفي هذه التسريحة لإطلالتك المزيد من الأنوثة، وستمنحك إطلالة عصرية وشبابية، وتجعلك تبدين أصغر سناً، وتُعد مُميزة ومُنتشرة بين النساء وتتناسب مع صاحبات الشعر القصير.



تسريحة الشعر الكاريه المستقيم مع الغرة الطويلة

تعدّ هذه التسريحة خياراً مثالياً لأناقتك سواء النهارية أو المسائية

إذا كنت تعتمدين قصة الكاريه القصير، إخترنا لك هذه التسريحة لتتميزي بإطلالة أنثوية رائعة تذهلي بها الأنظار، وتتألقي جمالاً، فهذه التسريحة هي الأجمل لك، لإطلالة في غاية الروعة، وخياراً مثالياُ لأناقتك في إطلالاتك اليومية والمناسبات والسهرات.

تابعي المزيد: تسريحة الويفي الناعمة مع الغرة المضفرة