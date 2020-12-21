بعد وفاة أم حامل في 3 توائم.. كل ما تريدين معرفته عن تسمم الحمل

صحة

«النار بتاكل في قلبي أكتر، محدش هيحس بيها، غيري، أنتو الأربعة تروحوا في لحظة من بين إيديا» كلمات موجعة رثى بيها الزوج المكلوم، علي عز، رحيل زوجته التي توفت إثر إصابتها بتسمم الحمل، لترحل هي وأطفالها التوائم، الذين حملتهم بين أحشائها.

وعبر حسابه على «فيسبوك» أعلن الزوج عن وفاة زوجته، بكلماته التي تركت الحزن والوجع في قلوب قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إذ كان من ضمن كلماته: «ملحقتش أفرح بيكي ولا بولادنا التلاتة اللي في بطنك، اللي كان فاضل ليهم شهر ونفرح بيهم وتمسكيهم بإيدك.. كان نفسك تفرحي بيهم، وكنتي بتترجيهم من الدنيا، روحتي وروحوا معاكي وأخدتي فرحة البيت كله».

تسمم الحمل، هو الذي أدى لوفاة السيدة وتوائهما الثلاثة، بحسب ما أظهرته الفحوصات الطبية، وفي التقرير التالي، يرصد «هن»، كل ما تريدين معرفته عن مرض تسمم الحمل وأعراضه وإمكانية تفاديه، بحسب موقع «هيلث لاين»:

أسباب تسمم الحمل

تتعدد الأسباب حول تسمم الحمل، إذ يمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:

- مرضى الكلى، من الفئات المعرضة للإصابة بتسمم الحمل.

- سوء التغذية، من الأسباب أيضًا التي تؤدي إلى ذلك.

- الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن.

- زيادة نسبة البروتين في البول.

- أيضًا العمر من العوامل التي تؤدي إلى ذلك، خاصة إذ كان المرأة حامل في عمر متقدم.

أعراض تسمم الحمل

- تورم اليدين.

- تورم الوجه.

- زيادة كبيرة في الوزن.

- القيء.

- صعوبة التبول.

- الصداع.

- ارتفاع ضغط الدم.

تأثير تسمم الحمل على الجنين

تنما يؤثر على عمل المشيمة بشكل صحيح، ويؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة، وربما مشاكل أخرى.

وفي حال تأثر المشيمة بشكل كبير بتسمم الحمل، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الولادة المبكرة، أو ربما الوفاة في حال عدم السيطرة على الأمر مبكرًا.

كيف يمكن علاج تسمم الحمل؟

- إذ كان تسمم الحمل بنسبة بسيطة، يمكن أن تحصل الأم الحامل على بعض العقاقير التي تؤدي إلى زيادة ضخ الدم لعمل المشيمة بشكل جيد.

- الحصول على العقاقير التي تؤدي إلى خفض ضغط الدم.

- حصول المرأة الحامل على قدر كبير من الراحة.

- يمكن أن تحصل الحامل أيضًا على حقنة لاكتمال نمو رئة الجنين، إذ تطلب الأمر الولادة المبكرة.