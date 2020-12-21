فيفي عبده تتغزل في نفسها وتوجه رسالة إلى «الحاقدين»: يا رب تروحوا الإنعاش

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير، لا يتعد مدته دقيقتين و12 ثانية، ظهرت خلاله الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، تطمئن من خلاله جمهورها ومتابعيها على تطورات حالتها الصحية، شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ظهرت الفنانة في الفيديو داخل منزلها، وبدأت في استخدام «الفلاتر» المختلفة المستخدمة في التصوير، إذ تحدثت إلى جمهورها، قائلةً: «مش ممكن الجمال ده كله يتحسد يا ناس، أنا كويسة وفي البيت أهو، يا رب اللي يقول عليا أي حاجة يروح هو الإنعاش، بعد الشر عليا يا جماعة».

وأكملت فيفي، حديثها خلال الفيديو: «معقولة الناس اللي بتحبني دي وأروح الإنعاش، إن شاء الله يا رب، لا أنت عالم بيا، يا رب اللي يكرهني هو اللي يروح الإنعاش».

وبدأت الراقصة الاستعراضية، في معايدة جمهورها، بمناسبة حلول السنة الجديدة: «كل سنة وأنتوا طيبين، ماري كريسماس، هابي نيو يير، وأنا في الحلاوة دي، نكتفي بهذا القدر».

ووجهت الفنانة رسالة للحاقدين، إذ غنت متغزلة في نفسها: «واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجبها، إيه الحلاوة دي يافوفا بيحسدوكي، جمالك مش عند حد، عسل يا أخواتي، الله أكبر عليكي وعلى جمالك».

وتحدثت فيفي عبده، قبل أيام، عن أزمة مرضها وحالتها الصحية، خلال مقطع فيديو مصور، قالت فيه: «يا جماعة أنا بخير والحمد لله، وبشكر كل الناس اللي بتحبني واتطمنت عليا، أما الناس اللي بتقول إني موت وإني في الإنعاش، ليه تخضوا الناس عليا أنا مموتش منكم لله»، متابعة: «كويس إن الواحد بيسمع الكلام ده وهو عايش على الدنيا».