رسائل حب متبادلة بين درة وزوجها هاني سعيد في أحدث ظهور لهما (صور)

لايف ستايل

صورة جديدة تجمع الفنانة التونسية درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، شاركها الثنائي عبر خاصية «استوري» على حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، في أحدث ظهور لهما بعد أسابيع من حفل زفافهما في مدينة الجونة بالغردقة.

رسائل رومانسية بين درة وهاني سعد

ظهرت درة خلال احتضان زوجها، مرتدية فستان فاتح اللون، تميز بأنه متوسط الطول ولامع، بدون نقوش، مع مكياج بسيط وشعر مرفوع، فيما أطل زوجها بسترة طويلة فاتحة اللون وبلوفر وبنطلون قاتمين اللون.

وعلقت الفنانة التونسية، على أحدث ظهور مع زوجها رجل الأعمال المصري، قائلة باللغة الإنجليزية: «فخورة بك»، ليرد الأخير عليها: «أحبك كثيرا.. درة».

مناسبات جمعت درة وهاني سعد

نشرت درة، بالأمس، عدة صور تجمعها بزوجها هاني سعد، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء في أحد الحفلات الرسمية، حيث أطلت الفنانة التونسية بفستان أسود طويل وفضفاض وبأكمام ممتدة إلى المعصمين، مزين بحزام ذهبي من توقيع دار الأزياء العالمية valentino.

ويصل سعر الحزام الذي أطلت به الفنانة درة، فقط، إلى نحو 820 يورو، أي ما يساوي 15 ألف جنيه مصري تقريبا.

ومنذ عدة أيام، شارك رجل الأعمال هاني سعد، عدة الصور بصحبة زوجته الفنانة التونسية، عبر خاصية القصص المصورة، إذ ظهر الثنائي بإطلالتين «كاجوال»، حيث تجملت درة «سويت شيرت» أسود اللون، نسقته مع «كوتش أبيض» وبنطلون جينز، فيما ظهرت الزوج بـ«سويت شيرت» وبنطلون و«كوتش» أسود.

وكانت درة وهاني سعد ظهرا سويا في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وأطلت درة ببليزر أسود متوسط الطول يصل إلى أعلى الركبتين، مزود ببطانة سوداء مزينة بنقوشات كافيه، كما اردت بوت أسود طويل، وتسريحة شعر انسيابية، بينما ظهر زوجها بأزياء موردن قاتمة اللون.