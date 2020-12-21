ميرهان حسين في جلسة تصوير جريئة «بدون تعليق»: كأس وفستان ترتر قصير (صور)

لايف ستايل

خضعت الفنانة ميرهان حسين، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة وجريئة، بتوقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك، إذ ارتدت فستان قصير يشبه «البيبي دول» من الترتر، فوق الركبة، ونسقت معه جاكيت، وبيدها كأس، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

واعتمدت ميريهان حسين، على المكياج الصارخ الذي تناسب مع إطلالتها، إذ حرصت على إغلاق خاصية التعليقات، حتى لا تتعرض إلى التنمر والمضايقات من المتابعين، بسبب الإطلالة الجريئة.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها من آخر جلسة تصوير خضعت لها، بعبارة باللغة الإنجليزية، قائلةً: "أنت سيد مصيرك.. كابتن روحك".

وانضمت الفنانة ميريهان حسين، إلى قائمة الفنانين والفنانات اللاتي شاركن في التحدي الذي أطلقه الفنان عمرو دياب، احتفالا بأغنيته الجديدة «محسود»، تحت شعار: «‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود».

وشاركت ميريهان مقطع فيديو مصور عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي تؤدي مقطع من الأغنية بصوتها، وسط استحسان متابعيها: «يا بنتي صوتك يجنن»، «ليه مش بتعملي أغاني؟»، «صوتها حلو أوي حد يقولها يمكن مش واخدة بالها»، «صوتك تحفة»، «تجنني».

وكانت الفنانة ميريهان حسين، قد شاركت في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، بفستان لامع رمادي، على هيئة «جامب سوت»، بأكمام طويلة باللونين الرمادي والأسود تشبه الذيل.

ميريهان حسين، ممثلة مصرية، شاركت في أفلام: عمر وسلمي 2، الهرم الرابع، فوبيا، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت، قيد عائلى.