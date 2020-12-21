لماذا يصيب "كورونا" الرجال أكثر من النساء؟.. 5 عوامل تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، مفاجآت عن سبب انتشار فيروس كورون بين الرجال أكثر من السيدات.

وقال "عقبة"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، إن أسباب ذلك تعود إلى أن السيدات تهتم أكثر بالنظافة، وكذلك نسبة التدخين في السيدات أقل من الرجال، مضيفا أن هرمونات المرأة ومقاومتها للأمراض سبب قلة إصابتها بالفيروس.

تصريحات رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة عن سبب إصابة الرجال بالفيروس بنسبة أكثر من النساء.

دور الجهاز المناعي

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن دراسة بجامعة ييل الأمريكية، ركّزت على أداء الجهاز المناعي لدى الجنسين عند التعرض لعدوى من الخارج، وكشفت سر تأثر الرجال بالفيروس أكثر من النساء.

وأكدت الدراسة أن استجابة الجهاز المناعي لدى الرجل أضعف من استجابة جسم المرأة، عند التصدي لفيروس كورونا، خاصة الرجال الذين تجاوزوا الستين من العمر، لذا هم في أشد الحاجة إلى لقاح حتى يحموا أنفسهم من الإصابة.

وأضافت الدراسة، أن الإصابة بالعدوى لا تؤدي إلى الاستجابة المناعية المطلوبة والملائمة لدى الرجل، عكس المرأة التي تكتسب قوة مناعية بفضل عملية الإنجاب، لأن جسمها مصمم حتى يتصدى للأمراض التي تهدد سلامة الجنين أو الرضيع في مرحلة ما بعد الولادة.

مكافحة الأمراض

وفقا لقاعدة البيانات الصحية "جلوبال هيلث 50/50"، فإنه عندما يتعلق الأمر بمقاومة الأمراض، وجد العلماء أن النساء لديهن جهاز مناعة أقوى وأقل عرضة للإصابة بأنواع معينة من مرض السرطان مقارنة بالرجال.

وتشير أدلة أخرى إلى أن النساء أكثر مقاومة لتطور أمراض القلب والأوعية الدموية والإعاقات، وبعض أنواع العدوى الفيروسية، كما ذكرت "BBC".

العوامل الوراثية

أشارت دراسات أخرى إلى دور العوامل الوراثية، حيث إن الفتيات يبقين على قيد الحياة في وحدة الرعاية الفائقة لحديثي الولادة على نحو أفضل بفضل نضج رئاتهن مبكرا، الأمر الذي يوفر لهن حماية من تطور أمراض الجهاز التنفسي، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في فترة حديثي الولادة، وفقا لـ"BBC".

الهرمونات

عوامل أخرى قد تساعد في تفسير الاختلافات بين الرجال والنساء، وهي الهرمونات، على سبيل المثال، يربط العلماء المستويات العالية من هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة، بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وضعف الاستجابة المناعية لدى الرجال بعد التطعيم ضد الإنفلونزا، بينما يتميز هرمون الإستروجين، هرمون الأنوثة، بخصائص مضادة للالتهابات ويعزز الاستجابة المناعية للجسم، وفق ما نقلت إذاعة "bbc".

عادات بسيطة

عادات أخرى تكشف الفارق بين الرجال والنساء في التأثر بكورونا، وهي أن الرجال يميلون إلى مغادرة المنزل وزيارة المزيد من المناطق المزدحمة أكثر فضلا عن التدخين، كما أنهم أقل ميلاً من النساء لغسل يديهم بالصابون بعد استخدام دورة المياه، وفقا لبي بي سي.