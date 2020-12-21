آخرهن لورديانا.. مشاهير ظهرن بأزياء فسفورية «بتنور في الضلمة»

لايف ستايل

وصلة رقص شرقي قدمتها الراقصة البرازيلية لورديانا في أحد الأعراس، ارتدت خلالها بدلة رقص باللون الأخضر الفسفوري الجذاب، شاركت متابعيها بمقطع فيديو منها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتنضم إلى قائمة المشاهير الذين لفتوا الأنظار بأزياء «فسفورية» في العديد من المناسبات وجلسات التصوير.

وظهرت لورديانا، ببدلة رقص باللون الأخضر الفسفوري جريئة، مزينة بنقوش فضية لامعة و«شراشيب» متباينة الأطوال، مع تسريحة شعر إنسيابية ومكياج بسيط، وسط تفاعل الحضور معها بالرقص والتصفيق، معلقة باللغة الإنجليزية: «أنا أحب هذا الجو.. ألف مبروك للعروسين».

لورديانا ببدلة رقص جريئة

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع فيديو الراقصة البرازيلية، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «أحسن راقصة في مصر»، و«بتنوري في الظلمة باللبس الفسفوري ده»، و«دينا وفيفي عبده بيرقصوا أحسن منك»، و«أنتي سحبتي الاهتمام من جوهرة، وبقيتي ملكة الساحة».

فيديو وصلة رقص لورديانا

ورصد «هن» أبرز الفنانات اللاتي لفتن الأنظار بأزياء «بتنور في الظلمة»، التي حظيت بردود أفعال واسعة، خلال الفقرات التالية.

الراقصة جوهرة

في يونيو الماضي، خضعت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ«جوهرة»، لجلسة تصوير جديدة، بفستان قصير نيون باللون الفسفوري، تميز بأنه بأكمام طويلة، مع شعر منسدل وحلق طويل فاتح اللون، ومكياج سموكي يعتمد على الكونتورنج.

الفنانة هيفاء وهبي

خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس عام 2019، ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بفستان قصير فسفوري اللون، ما يجعله يضيء في الظلام.

الفنانة إليسا

في فبراير الماضي، لفتت الفنانة اللبنانية إليسا، الأنظار بفستان أخضر لامع نيون، تميز بأنه متوسط الطول وبأكمام طويلة، فضلا عن أنه ضيق، مع اختيارها مكياج سموكي وتسريحة شعر إنسيابية.