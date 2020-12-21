4 تمارين تساعد على تخفيف آلام المفاصل في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - عادة ما تزداد آلام المفاصل مع قدوم فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة، ما قد يتسبب في صعوبة ممارسة المرء لحياته اليومية بشكل طبيعي. وتعد التمارين الرياضية أحد الحلول الهامة للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام وصحة المفاصل بشكل خاص.

فيما يلي أربعة تمارين رياضية من شأنها تقليل آلام المفاصل في فصل الشتاء، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس ونقله موقع "24" الإماراتي.

تمارين التمدد

تساعد تمارين التمدد على تعزيز صحة المفاصل وتليينها في فصل الشتاء. وبحسب الخبراء، فإن تمارين التمدد الدقيقة والمنسقة بشكل جيد مهمة لتحسين نطاق الحركة في المفاصل.

المشي

قد يبدو المشي وكأنه تمرين منخفض التأثير، ولكنه في الحقيقة له فوائد صحية طويلة المدى. تساعد حركات المفاصل أثناء المشي على زيادة تدفق الدم مما يجعلها أكثر مرونة. كما يعد المشي تمرينا جيداً لتنشيط القلب الذي يساعد بدوره على الحفاظ على دفء الجسم، وهذا يجعل العضلات والأربطة المرتبطة بالمفاصل أكثر استرخاءً ونضارة.

اليوجا

يقترح الخبراء ممارسة تمارين الاسترخاء، التي تستهدف المفاصل المختلفة في الجسم. تساعد ممارسة اليوغا بانتظام أيضاً على تحسين كفاءة القلب وتحسين عمل الجهاز العصبي.

تمارين الدراجة الهوائية والآيروبيك

تعتبر تمارين الآيروبيك، وتمارين ركوب الدراجات طريقة رائعة ليس فقط لبدء يومك خلال فصل الشتاء، بل إنها أيضًا أفضل طريقة للحصول على اللياقة لأنها تدفئ الجسم وتحرق كمية جيدة من السعرات الحرارية. كما أنها طريقة جيدة للوقاية من هشاشة العظام وآلام المفاصل.