مدير أعمال لورديانا عن تعاقدات حفلات رأس السنة: كل حاجة اتلغت

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قرار رسمي أصدرته وزارة السياحة، يشدد على منع تنظيم احتفالات عيد الميلاد المعتادة في ذلك الموسم، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا، ما تسبب في إلغاء حفلات الراقصة البرازيلية لورديانا، التي كان من المقرر انعقادها في ليلة رأس السنة.

مدير أعمال لورديانا: مش عارفين هنعمل أيه بعد إلغاء الحفلات

«اتبلغنا نكنسل كل تعاقدات الحفلات اللي اتفقنا عليها في رأس السنة».. بتلك الكلمات تحدث طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة لورديانا عن تداعيات قرار الحكومة، مضيفا خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه تم إلغاء 4 حفلات كان من المقرر انعقادها في فنادق القاهرة الكبرى.

ويتابع «طارق» حديثه: «الحالة سيئة جدا، ولسه مش عارفين هنعمل إيه»، مردفا أنه لا يرغب المشاركة في الحفلات الخاصة، ويفضل باستمرار مشاركة لورديانا في الاحتفالات العامة والمعلنة، مؤكدا أنه لم يضع خطة بديلة للاحتفال بليلة رأس السنة.

معلومات عن الراقصة لورديانا

يشار إلى أن الراقصة البرازيلية لورديانا، حققت شهرة واسعة في مصر والوطن العربي خلال الأسابيع الماضية، بسبب تداول مقطع فيديو لها أثناء رقصها على مهرجان شعبي «إخواتي» في أحد مراكز التجميل.

لورديانا راقصة تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر، ويتجاوز عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» 999 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم.

ودشنت قناة على موقع «يوتيوب»، بهدف تقديم دروس رقص مجانية، ويعد السفر إلى جميع أنحاء العالم من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.

وسبق أن أعربت لورديانا عن سعادتها بعملها وإقامتها في مصر، وزيارتها لعدة مناطق سياحية وأثرية أبرزها الأهرامات، بالرغم من عدم إجادتها للغة العربية: «مش باعرف أتكلم عربي كويس.. بتكلم شوية شوية»، وفقا لحديث سابق لها مع «الوطن».