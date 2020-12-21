خبيرة أبراج تتوقع عودة الهضبة ودينا الشربيني بعد 7 يناير: العصبية والعند هيخلصوا

لايف ستايل

على الرغم من علاقتهما التي شهدها الوسط الفني وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تستمر طويلًا خاصة بعدما تداولت أنباء انفصالهما.

الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، اللذين جمعتهما العديد من اللقطات الرومانسية، وثقها كليب أغنيته الشهيرة «أماكن السهر» فضلًا عن ظهورهما سويًا بالحفلات، والمناسبات الفنية، والاجتماعية، ليصطدم الجمهور بأمر انفصالهما.

وعلى الرغم من التزام الطرفين الصمت، دون نفي الخبر، إلا أن الجمهور لايزال يأمل في عودتهما مُجددًا.

خبيرة أبراج تتوقع عودة الهضبة ودينا الشربيني

من جانبها، توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عودة الثنائي، في مطلع العام الجديد، بشكل كبير.

وأضافت «فؤاد» خلال حديثها لـ«هن»: «عمرو برج الميزان العصبية والعند، لأن كوكب المريخ بيكون في مواجهة برج الميزان، لكن عنده هيخلص بعد 7 يناير».

وتابعت خبيرة الأبراج: «كذلك دينا هي في الوقت الحالي نجمها مايلة للعزلة، لأن الشمس في وضع معاكس مع برجها، لكن حزنها هينتهي على 8 يناير».

الجدير بالذكر أن خبيرة الأبراج عبير فؤاد، كانت تنبأت في شهر يونيو الماضي، اندلاع خلافات بين الهضبة ودينا الشربيني، في تصريحات نشره "هن" بعنوان: "عبير فؤاد بعد توقعات كورونا: خلافات بين الهضبة ودينا الشربيني في سبتمبر".

وكانت أكدت مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب، خلال الفترة الماضية، لـ«الوطن»، أن هناك خلافات عِدة حصلت بين الثنائي أدت لانفصالهما، خاصة أنهم لم يصلوا لحلول مرضية.

وخلال الفترة الماضية، قرر عدد من المشاهير دعم الفنانة دينا الشربيني برسائل دعم، على رأسهن الفنانة وفاء عامر، واسما شريف منير.