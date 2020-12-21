للحفاظ على وزنك في الأعياد... عليك اتباع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - قدمت خبيرة تغذية مجموعة من النصائح لتجنب اكتساب وزن زائد خلال فترة الأعياد.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن اختصاصية التغذية نورهان ناصر قولها:" في فترة الأعياد تزداد العزائم الغنية بالمأكولات اللذيذة والدهون والسعرات الحرارية. لذا، قدمت أهم النصائح للاستمتاع بهذه الفترة دون اكتساب الوزن"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وجاءت النصائح كالتالي:

الانتباه لكميات الطعام

ينبغي الانتباه إلى كميات الطعام التي نتناولها خلال فترة الأعياد، ولذلك يمكن الاستعانة بأطباق أصغر لتسهيل هذه العملية.

تناول كمية كافية من البروتين

أطباق الأعياد غنية بالدهون والنشويات وفقيرة في البروتين، لذا، يجب التأكد من تناول كميات مناسبة من البروتين لأنها تساعد في الشعور بالشبع لفترات أطول.

تناول الألياف

في هذه الفترة نبتعد عن الفاكهة والخضار، ونقترب من الحلويات، لذلك، يجب الاهتمام بالفاكهة الغنية بالألياف لأنها تساعد على الشبع.

الوجبات الخفيفة

ينصح بتحضير الوجبات الخفيفة مسبقا حتى تكون جاهرة عند الشعور بالجوع.

الحلويات

ينصح بالتقليل من الحلويات التي تكون متوفرة بكثرة في هذه الفترة.

السعرات الحرارية في المشروبات

خلال الأعياد، لا ينتبه الكثيرون لكمية السعرات الحرارية في المشروبات لذلك، يجب الانتباه إلى هذا الأمر وتحديد الكميات التي يتم شربها في هذه الفترة.