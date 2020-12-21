عرض أزياء خيري لـ"هاني البحيري".. تصميمات براقة وألوان جريئة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- هاني رجب

تألق مصمم الأزياء هاني البحيري في تقديم أحدث صيحات الموضة، خلال عرض أزياء أقيم اليوم الأحد في حفل نادي روتاري بلاتنيوم الخيري، والذي صرح عبر صفحته الرسمية على موقع تداول الصور "إنستجرام" أن دخله بالكامل سيخصص إلى جمعية محاربي السرطان.

قدم البحيري مجموعة من التصميمات، تنوعت بين قصات مختلفة منها الطويلة والقصيرة، والجمبسوت السوارية، واستخدم في بعض الموديلات الفرو لإضفاء الرقي لها، إضافة إلى الإكستنشن الذي ظهر في أكثر من تصميم.

واتسمت التصميمات أيضًا بألوانها القوية والجريئة، فلجأ إلى الاعتماد على المزج بين أكثر من لون لبعض التصميمات، والبعض الآخر كان مرصعًا بالفصوص البراقة ما أضفى عليها إطلالة أنثوية قوية.

وفي نهاية الميني ديفيليه قدمت آية عبدالرازق ملكة جمال مصر لعام 2020 فستان زفاف، ذو قماش براق ولامع، وجاء تصميمه بمزيج بين اللونين الأبيض والذهبي مطرزًا بالكامل، بصيحة الكب والزيل الطويل من الخلف والطرحة الطويلة أيضًا.